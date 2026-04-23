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FUTEBOL INTERNACIONAL

Santiago Bernabéu se transforma em quadra de tênis no Masters 1000 de Madri

O gramado sintético do estádio do Real Madrid foi retirado temporariamente, dando lugar a uma quadra de saibro que será reservada exclusivamente para os treinos dos tenistas que precisarem.

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Jogadores do Real Madrid ao lado de Sinner e NadalJogadores do Real Madrid ao lado de Sinner e Nadal - Foto: x/divulgações

O estádio Santiago Bernabéu foi temporariamente transformado em uma quadra de tênis, que os participantes do Masters 1000 de Madri, que começou esta semana, poderão usar para treinar.

O gramado sintético do estádio do Real Madrid foi retirado temporariamente, dando lugar a uma quadra de saibro que será reservada exclusivamente para os treinos dos tenistas que precisarem.

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal, o atual número um do mundo Jannik Sinner e dois jogadores do Real Madrid, Thibaut Courtois e Jude Bellingham, tiveram a honra de inaugurar a quadra com uma partida amistosa.

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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, atuou como julgado especial, acompanhado pelos coordenadores do torneio, Feliciano López e Garbiñe Muguruza.

O torneio de tênis de Madri está sendo realizado na Caja Mágica, um complexo localizado a aproximadamente dez quilômetros do Estádio Santiago Bernabéu.

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