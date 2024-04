Santiago Bernabéu: Um Destino Imperdível em Madrid

A- A+

O futebol é um esporte que atrai a paixão de pessoas de todo o mundo. No Brasil, não é segredo para ninguém de que é o esporte mais popular. Grandes times possuem estádios que se tornaram verdadeiros símbolos e atraem visitantes todos os anos. O estádio do Real Madrid, o lendário Santiago Bernabéu, está entre eles. Sabia que você pode visitar e poder conhecer mais sobre a história desse time dono de 14 títulos da Liga dos Campeões? Então vamos saber mais sobre esse estádio e o porquê que virou um ponto turístico. Depois disso, basta comprar sua passagem para Madrid e aproveitar a viagem.

Construção e História

Localizado na cidade de Madrid, o estádio próprio do time foi inaugurado em 14 de dezembro de 1947 com a partida entre o Real Madrid e os Belenenses, de Portugal. Na época, tinha uma capacidade para mais de 75 mil espectadores e possuía o nome de Estádio Chamartín. Foi apenas em 1955, após uma grande remodelação, que a Assembleia Geral de Sócios decidiu adotar o nome atual em homenagem ao presidente do clube, Santiago Bernabéu. Como presidente do Real Madrid, Bernabéu estruturou o time trazendo grandes jogadores além de, juntamente com Gustavo Sebes, criar um torneio com base na Copa Latina. Com o passar do tempo, esse torneio teve sucesso e se tornou a Liga dos Campeões, hoje administrado pela UEFA. Bernabéu também foi um idealizador do estádio do time que mais tarde veio a ter o seu nome.

Uma obra-prima de Engenharia

O estádio Santiago Bernabéu foi projetado inicialmente pelo arquiteto Manuel Munoz Monasterio e seu assistente Luis Alemany Soler. Porém, ao longo dos anos, já passou por diversas remodelações e hoje possui capacidade para 80 mil espectadores e mais de 240 camarotes VIPS. A ausência de pilares obstrutivos e sua estrutura íngreme garantem uma vista espetacular de praticamente todos os lugares do estádio. A última reforma foi finalizada em 2023 e hoje o Bernabéu conta com um teto retrátil que protege todos contra intempéries, garantindo que os jogos possam acontecer independente do clima. Telas gigantes, sistema de segurança avançado e wi-fi gratuito transformaram o estádio em um dos mais avançados tecnologicamente. Não é à toa que o Santiago Bernabéu é considerado pela UEFA um estádio 5 estrelas e um dos maiores da Europa.

Como visitar

O estádio fica aberto à visitação durante o ano todo, com exceção das datas de eventos e dos feriados de 25 de dezembro e 01 de janeiro. O bilhete para fazer o tour Bernabeu pode ser comprado pela internet e varia de € 25 a € 37. Não deixe para comprar na bilheteria, pois sairá mais caro! Existem 3 tipos de visitação que podem ser feitas e elas variam conforme o tempo, percurso e se há ou não a presença de guia. Em todas, você poderá visitar o Museu do Santiago Bernabéu onde conta a história do time desde os antigos uniformes até hoje, com todos os troféus presentes para todos apreciarem. O tour também conta com uma vista panorâmica do estádio, para garantir aquela foto. Você passará pelas arquibancadas, poderá sentar no banco dos jogadores reservas e conhecer o vestiário. A sala de imprensa também está incluída no tour e você poderá tirar uma foto com a taça da Champions, com direito à montagem com os jogadores, sendo que esta é paga a parte.

O estádio Bernabéu continua em constante evolução e você poderá ver nesta visita uma maquete do Santiago Bernabéu do século XXI. O tour termina na loja oficial do Real Madrid onde você pode comprar aquela lembrancinha ou até mesmo uma camisa do time com seu nome.

Sem dúvidas, o estádio Santiago Bernabéu é um ponto a ser visitado em sua viagem a Madrid. Sendo amante do futebol ou não, o tour fará você conhecer melhor a história desse time famoso mundialmente além de te dar o gostinho do que é estar em um estádio icônico e cheio de história. E aí? Já preparou a pose para a foto no estádio do Real Madrid?

