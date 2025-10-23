Santiago Sosa, do Racing, fratura o maxilar após cotovelada de companheiro de equipe em derrota
Defensor do time argentino deixou o campo com rosto muito machuco após choque com Marcos Rojo
O zagueiro Santiago Sosa, do Racing, sofreu uma fratura no seio maxilar direito durante o confronto contra o Flamengo, ontem, pela ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã. O defensor levou uma cotovelada de Marcos Rojo, seu companheiro de equipe, nos acréscimos do segundo tempo e deixou o campo com o rosto muito machucado.
Um dos principais jogadores do Racing na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira, Sosa foi transferido para um hospital ontem à noite para realização de exames e permaneceu em observação durante a madrugada. Ele recebeu alta nesta manhã e voltará à Argentina com seus companheiros.
O defensor será avaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequada.
Leia também
• Pedro fratura antebraço, perde volta da Libertadores e pode desfalcar Flamengo em até um mês
• Conmebol mantém final da Libertadores em Lima, mas monitora situação após estado de emergência
• Semifinais da Libertadores 2025 ganham datas e horários; Globo exibirá Flamengo x Racing
Veja a nota oficial do Racing
"Santiago Sosa foi transferido para um centro médico ontem à noite para exames. O jogador permaneceu em observação e recebeu alta esta manhã. Ele sofreu uma fratura no seio maxilar direito. Ele será avaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequada"