libertadores Santiago Sosa, do Racing, fratura o maxilar após cotovelada de companheiro de equipe em derrota Defensor do time argentino deixou o campo com rosto muito machuco após choque com Marcos Rojo

O zagueiro Santiago Sosa, do Racing, sofreu uma fratura no seio maxilar direito durante o confronto contra o Flamengo, ontem, pela ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã. O defensor levou uma cotovelada de Marcos Rojo, seu companheiro de equipe, nos acréscimos do segundo tempo e deixou o campo com o rosto muito machucado.

Um dos principais jogadores do Racing na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira, Sosa foi transferido para um hospital ontem à noite para realização de exames e permaneceu em observação durante a madrugada. Ele recebeu alta nesta manhã e voltará à Argentina com seus companheiros.

O defensor será avaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequada.

Veja a nota oficial do Racing

"Santiago Sosa foi transferido para um centro médico ontem à noite para exames. O jogador permaneceu em observação e recebeu alta esta manhã. Ele sofreu uma fratura no seio maxilar direito. Ele será avaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequada"

