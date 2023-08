Santos aceita oferta da Roma por Marcos Leonardo, diz jornal

A- A+

Marcos Leonardo está muito perto de acertar sua ida para a Roma. Quem garante é o jornal italiano Corriere Dello Sport, que afirma que o Santos aceitou uma oferta de 10 milhões de euros, mais 8 milhões por metas, pelo atacante, um dos principais nomes do time na temporada.

Segundo a publicação, faltam apenas detalhes para que a negociação seja concluída, assinando um contrato com a Roma até 2028. O time italiano busca um atleta para a posição, com intuito de suprir a saída de Belotti, que pode deixar o clube caso haja uma proposta vantajosa financeiramente.

Na atual temporada, Marcos Leonardo, tem sido um dos principais nomes do Santos até aqui, marcando 19 gols (5 deles no Campeonato Brasileiro) em 35 jogos, além de outras cinco assistências. Com apenas 20 anos, o jogador foi promovido para o time profissional em 2020, e já conta com diversas convocações para as seleções brasileiras de base.

Segundo o Corriere Dello Sport, a Roma também teria como opção para o comando de ataque Álvaro Morata, com quem o clube já teria tido um contato por meio. O austríaco Arnautovic, do Bologna, e M'Bala Nzola, do Spezia, também seriam opções do clube da capital italiana.

Veja também

Copa do Mundo Feminina Copa: Alemanha empata com Coreia do Sul e sai na fase de grupos de forma inédita; Marrocos avança