futebol Santos acerta o empréstimo de JP Chermont ao Coritiba, mesmo com Igor Vinícius podendo sair Igor Vinícius está recebendo sondagens de clubes do exterior, e o clube paulista já recusou proposta de R$ 20 milhões de uma equipe da Major League Soccer

O Santos está muito perto de emprestar o lateral-direito JP Chermont ao Coritiba até o fim da temporada. Aos 20 anos, o atleta formado na Vila Belmiro perdeu espaço no elenco principal e tem sido apenas a terceira opção de Juan Pablo Vojvoda, atrás de Igor Vinícius e Mayke.

Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve. Isso porque Igor Vinícius está recebendo sondagens de clubes do exterior - o clube paulista já recusou proposta de R$ 20 milhões de uma equipe da Major League Soccer (MLS).

Com isso, o Santos poderia ficar apenas com o experiente Mayke em seu elenco, que vem sendo contestado pela torcida desde sua contratação, no meio do ano passado. O ex-Palmeiras não conseguiu desempenhar o bom futebol de outros tempos na Vila Belmiro e tem sido questionado pelo alto salário.

Além disso, a saída de JP Chermont levantou reclamações entre os torcedores, tendo em vista que o jogador chegou a ser sondado pelo Ajax-HOL no início desta temporada e teve boas atuações durante a Série B de 2024, sob o comando de Fábio Carille. O lateral manteve certa regularidade com Pedro Caixinha, em 2025, mas perdeu espaço com Cléber Xavier.

No Coritiba, o jogador terá a concorrência do experiente Tinga, com passagem marcante pelo Fortaleza, que atuou como titular nos três jogos do Brasileirão até aqui. O time de Curitiba também conta com outros jovens formados na base para a posição: Felipe Guimarães, Lucas Taverna e Diogo Batista.

O Santos volta a campo neste domingo (15), às 20h30, contra o Velo Clube, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe precisa da vitória na Vila Belmiro para almejar uma vaga às quartas de final e se livrar matematicamente do rebaixamento no estadual.

