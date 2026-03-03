A- A+

FUTEBOL Santos acerta retorno de Lucas Veríssimo em negócio de mais de R$ 20 milhões, diz jornalista Zagueiro assina por três anos após rescisão no Catar; Peixe vence disputa com rivais nacionais

O Santos Futebol Clube avançou na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, revelado nas categorias de base do clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o defensor assinou contrato de três anos, com opção de renovação por mais uma temporada, em uma transferência avaliada em US$ 4 milhões (mais de R$ 21 milhões).

O negócio foi viabilizado após a rescisão contratual com o Al-Duhail e o Al-Wakrah, clubes do Catar. A negociação ganhou força em meio ao cenário de tensão no país, que vive dias de alerta após ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Houve inclusive bombardeios a uma base militar norte-americana em território catariano, o que levou à suspensão de partidas de futebol.





Palmeiras, Internacional, Corinthians e Atlético-MG também demonstraram interesse no defensor, mas o Santos venceu a disputa e correu para fechar o acordo antes do encerramento da janela de transferências para atletas que atuam fora do Brasil.

Aos 30 anos, Veríssimo retorna à Vila Belmiro com histórico vitorioso: conquistou o Campeonato Paulista de 2016 e foi vice-campeão da Libertadores em 2020 pelo clube.

