Santos afasta Eduardo Bauermann por suposta participação em esquema de manipulação de apostas

O Santos afastou o zagueiro Eduardo Bauermman, investigado na Operação Penalidade Máxima 2 que apura um esquema de manipulação de apostas esportivas, dos treinos com o time profissional. O clube divulgou a informação nesta terça-feira (9) através de um comunicado oficial e afirmou que "não tolera desvios de conduta e de ética". Confira a nota:

O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado à preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.

Entenda o caso

Titular do Santos na temporada, Eduardo Bauermann é investigado por conta de uma suposta participação num esquema de manipulação de apostas esportivas na Série A do ano passado.

O zagueiro recebeu uma quantia não identificada (que seria no mínimo R$ 50.000,00) antes da partida entre Santos x Avaí em novembro de 2022 para receber um cartão amarelo, o que não aconteceu.

Na partida seguinte contra o Botafogo, ele precisava ser expulso da partida. Ele só recebeu o vermelho após o apito final, por reclamação.

Em conversas de whatsapp divulgada pela Veja, o apostador fez ameaças ao zagueiro santista por não tomar os cartões.

Apostador: "Olha a p# da merda que você fez. Mano, pq você não fez a p# que eu te falei. Mano, pq não tomou essa p# no primeiro tempo. Pq não deu uma porra de uma cutuvelada (cotovelada). Mano, pq você não me escuta, mano. Você me f# de novo mano. Mais (sic) dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar, tudo. Eu te pedi, eu confiei em você mano. E você me desonrou. De novo mano. Não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma porra de uma curuvelada (sic), um tapa na cara do jogador. Só isso, você não fez mano, pq você não quis".

Eduardo Bauermann: "Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro! Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você...".

Apostador: "Pq você não deu uma cotovelada no cara???? O barato vai ficar louco para você".

Eduardo Bauermann: "Mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou".

Apostador: "Cadê os 50 (mil) que eu já te mandei mano?".

Eduardo Bauermann: "Tá aqui, nem mexi nesse dinheiro".

Apostador: "Já vê aí pra já mandar esse dinheiro mano".

