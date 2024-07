Santos anuncia a venda do lateral-esquerdo Lucas Pires para clube da Inglaterra

A- A+

O Santos vem seguindo a política de ajustar o seu elenco em meio à Série B do Campeonato Brasileiro e, nesta terça-feira, anunciou a venda do lateral-esquerdo Lucas Pires. O jogador vai defender o Burnley da Inglaterra.



Revelado nas categorias de base, Lucas Pires estava emprestado ao Cádiz e realizou 30 jogos pela equipe espanhola. Promovido ao time profissional do Santos em 2022, ele permaneceu no elenco principal até junho do ano passado.

Na Inglaterra, Lucas Pires chega com a missão de ajudar levar o Burnley novamente à elite do Campeonato Inglês. O seu novo time foi rebaixado na última temporada quando encerrou a competição na 19ª colocação.



A decisão pela liberação do atleta foi definida pelas opções que o técnico Fábio Carille tem para o setor. O comandante santista conta com Hayner e Gonzalo Escobar, além de Dodô, que surge como terceiro nome para o posto.



Novamente líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, o Santos espera ampliar a sequência de vitórias nesta quinta-feira, diante do Vila Nova, fora de casa. A equipe santista vem de três resultados positivos consecutivos. Após o empate com o Mirassol, o time da Baixada superou a Chapecoense, o Ceará e o Ituano.

