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FUTEBOL

Santos anuncia contratação do técnico Cuca

Peixe acerta com novo treinador após demissão de Vojvoda

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Cuca é o novo técnico do SantosCuca é o novo técnico do Santos - Foto: Douglas Magno/AFP

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (19), a contratação do técnico Cuca. O treinador assinou contrato até o fim do ano e chega para a sua quarta passagem pelo clube paulista.

Anteriormente, Cuca comandou o Peixe em 2008, 2018 e 2020-2021. Agora, retorna ao Santos para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido pelo clube na madrugada desta quinta-feira, após a derrota por 2 a 1 pra o Internacional, pela 7ª rodada do Brasileirão.

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O argentino assumiu o time em agosto de 2025, depois da demissão de Cleber Xavier, e comandou o Peixe em 32 jogos, sendo 10 vitórias, 13 empates e nove derrotas. Nesta temporada, foram apenas quatro resultados positivos em 15 partidas disputadas.

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