Futebol Santos anuncia o retorno de Gabigol após oito anos e dá parceiro a Neymar Clube alvinegro anunciou a chegada do atacante de 29 anos em vídeo publicado nas redes sociais

Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta ao Santos. O clube alvinegro anunciou, na manhã deste sábado, a chegada do atacante de 29 anos em vídeo publicado nas redes sociais. O jogador foi contratado por empréstimo do Cruzeiro até o fim da temporada.



"Menino da Vila, santista e cruel", diz o jogador na publicação, em referência a um canto criado pelos torcedores santistas para ele. O vídeo mostra gols do jogador pelo Santos e pela seleção brasileira.

"Você está em casa, Gabigol. Bem-vindo de volta!", diz a legenda da publicação. "Predestinado a ser feliz no clube em que foi criado", acrescenta.

Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano. @Gabigol chegou chegou à base do Peixão com apenas oito anos, em 2004, e fez sua… pic.twitter.com/VGiUoV7EfO — Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026

Gabigol retorna ao clube que o criou a fim de voltar a brilhar após uma temporada em que caiu em descrédito no Cruzeiro. Contratado como estrela pelo clube mineiro no início do ano passado, ele passou boa parte da temporada no banco e marcou 13 em 49 jogos.

A relação com o time de Belo Horizonte se deteriorou de vez ao perder o pênalti que eliminou o time celeste da Copa do Brasil, na semifinal, diante do Corinthians. A chegada do técnico Tite, com quem não tem bom relacionamento, minou sua continuidade em Minas Gerais.



Menino da Vila formado nas categorias de base do Santos, onde chegou com apenas 10 anos, Gabigol defendeu o clube até 2016, quando foi negociado com a Inter de Milão, e retornou por empréstimo em 2018.

Sem alcançar o sucesso na Europa, ele voltou ao Brasil para defender o Flamengo e, com gols decisivos, virou ídolo da torcida rubro-negra, conquistando títulos importantes como o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.



A chegada de Gabigol ocorre logo após o Santos assegurar a permanência de outro ídolo, Neymar, também até o fim de 2026 - eles jogaram juntos uma única vez. A dupla sonha em reeditar o bom futebol ainda no primeiro semestre para chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti e integrar a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo deste ano.



Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, com 18 gols, três vezes goleador da Copa do Brasil, além de conquistar dois Paulistas, em 2015 e 2016.

