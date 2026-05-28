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FUTEBOL Santos contradiz médico da CBF e afirma que Neymar estaria apto para jogar no domingo, dia 31 Clube paulista afirma que todos os exames do atacante foram compartilhados com a CBF até o dia 18, data da convocação

Logo após a o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, detalhar a lesão de grau 2 na panturrilha direita de Neymar, o Santos divulgou um comunicado para esclarecer a situação do camisa 10. Em nota oficial, o clube paulista contradice o doutor e afirmou que o craque brasileiro estaria apto para jogar no domingo, dia 31.

— O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos — disse o Santos em nota oficial.

O Santos também afirma que todos os exames realizados por Neymar foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.

Antes das coletivas de Casemiro e Weverton, o médico da seleção brasileira, nesta quinta-feira, Rodrigo Lasmar, deu atualizações sobre a contusão de Neymar, sofrida no último dia 17. Ele confirmou uma lesão grau 2 na panturrilha do atacante e também informou que ele está fora de atividade de duas a três semanas.

— A atualização sobre o jogador Neymar, ele se apresentou ontem aqui na Granja, fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas uma edema. O atleta segue em tratamento e a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado — disse Rodrigo Lasmar.





O diagnóstico praticamente tira Neymar dos dois amistosos de preparação da seleção brasileira, contra Panamá, dia 31, e Egito, dia 6. Agora, o craque brasileiro corre contra o tempo para se recuperar a tempo da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Segundo apurou O Globo, a CBF prevê a recuperação de Neymar será de duas a três semanas a partir de agora. Ou seja, ele estaria fora dos amistosos e é dúvida pra estreia, mas a avaliação será dia a dia. No momento, o corte do craque brasileiro não é visto como opção e a comissão técnica vai tentar recuperá-lo para a primeira fase do Mundial.

Neymar se machucou no dia 17, no confronto do Santos contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do Peixe teve uma lesão na panturrilha e as informações preliminares que vieram do time paulista davam conta de uma lesão leve há 10 dias, e que o atacante chegaria apto na apresentação em Teresópolis.

No entanto, o diagnóstico depois dos exames realizados em Teresópolis é diferente do apresentado pelo Santos à CBF antes da convocação. A situação clínica de Neymar é a principal preocupação da seleção brasileira neste início de preparação para a Copa do Mundo.

Veja a nota oficial do Santos

"Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

- Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.

- O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.

- A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.

- O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF.

- Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo."

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