Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana
Neymar entrou no intervalo, trocou alguns passes interessantes nos primeiros minutos em campo, teve espaço para criar, mas 'sumiu' com o tempo e quase não foi visto em campo
O time do Santos não dá tranquilidade ao seu torcedor. Nem quando entra em campo com uma vantagem de 4 a 1 obtida no duelo de ida na Venezuela. Com direito a gol sofrido aos 19 segundos de jogo, o time de Vila Belmiro só foi conseguir a virada no segundo tempo, por 4 a 2, sobre a frágil Universidad Central (UCV), nesta terça-feira, na Vila Belmiro. O resultado garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando daqui duas semanas o time alvinegro vai enfrentar o Macará, do Equador.
Neymar entrou no intervalo, trocou alguns passes interessantes nos primeiros minutos em campo, teve espaço para criar, mas 'sumiu' com o tempo e quase não foi visto em campo.
O começo do jogo foi assustador para a torcida do Santos. No primeiro lance de ataque, Adonis Frias falhou e Sosa, de cobertura na saída de Gabriel Brazão, abriu o placar aos 19 segundos.
O Santos sentiu o gol sofrido, enquanto a UCV se entusiasmou e foi ao ataque. Aos poucos, o time do técnico Cuca encontrou espaços para armar jogadas em contra-ataque. Gabriel Barbosa, com grande movimentação, sempre foi boa opção perto da área. Barreal duas vezes, aos dez minutos, e Gabriel, aos 13, tiveram chance de empatar.
Mas o nervosismo passou a tomar conta do time santista, que ouviu vaias vindas das arquibancadas. A bola parecia 'queimar' nos pés dos jogadores do time brasileiro. Já os venezuelanos trocavam passes com tranquilidade, sem sentir a pressão por ter de marcar três gols pelo menos para levar a decisão para os pênaltis.
A disputa ficou aberta e os times mostravam uma 'bagunça tática', proporcionando muitos espaços no campo defensivo. Aos 33 minutos, Miguelito obrigou nova defesa do goleiro Schiavone, enquanto Zapata fez Brazão espalmar finalização forte.
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No show de oportunidades perdidas, Gabriel Barbosa, quase na pequena da área, mandou por cima do travessão, aos 36 minutos. Dois minutos depois, o empate veio com Miguelito, com ajuda de Schiavone, que foi mal no lance.
Mesmo de forma atabalhoada, o Santos criou chance de virar o placar, mas Gabriel Barbosa desperdiçou. O primeiro tempo terminou com lances ríspidos dos dois lados e uma tímida vaia da torcida.
O intervalo deve ter sido 'quente' no vestiário santista com severa cobrança de Cuca, que colocou em campo Neymar, Bontempo e Lucas Veríssimo.
O Santos voltou mais 'aceso', imprimindo forte pressão. Gabriel Barbosa recebeu ótimo passe de Neymar, mas voltou a falhar na finalização. Mãos aos 11 minutos, o camisa 9 não errou, após cruzamento de Bontempo: 2 a 1, Santos.
'Perdido por um, perdido por mil', a UCV continuou lançado no ataque e deixou o Santos livre para os contra-ataques. Gabriel chegou a fazer o terceiro, mas foi flagrado em impedimento. Schiavone impediu o gol de Barreal.
Daí para frente, só deu Santos. Aos 20, Barreal encontrou Gabriel Barbosa livre na área, o atacante tocou na saída de Schiavone, mas acertou a trave. Gabriel Menino completou para as redes.
Com a vaga garantida, o Santos perdeu a concentração. A UCV aproveitou e Mottes, meio sem jeito, completou para o gol, escanteio cobrado pela direita, aos 26 minutos, diminuindo o prejuízo venezuelano.
Nos minutos finais, o Santos teve muitas oportunidades. Rony acertou a trave, insistiu para fazer o quarto aos 49, fechando o placar.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 4 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL-VEN
SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frias (Lucas Veríssimo), João Ananias e Escobar; Arão (Bontempo), Oliva, Rolheiser (Igor Vinícius), Miguelito (Neymar) e Barreal (Rony); Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
UNIVERSIDAD CENTRAL - Schiavone; Ruiz, Kendrys Silva, Mottes e Cumana (Carrillo); Solé, Rodriguez (Velásquez), Lugo (De Souza) e Mosquera (Sarli); Sosa (González) e Zapata. Técnico: Daniel Sasso.
GOLS - Sosa aos 19 segundos e Miguelito aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos 11, Gabriel Menino aos 20, Mottes aos 26 e Rony aos 49 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Sole e Lugo.
ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).
RENDA - R$ 350.963,75.
PÚBLICO - 6.864 torcedores.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (BRA).