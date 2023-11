Santos Dumont sedia Troféu Maurício Bekenn 2023, o Campeonato Brasileiro infantil de natação

A- A+

O Campeonato Brasileiro infantil de natação, Troféu Maurício Bekenn 2023, tem início a partir desta terça-feira (21) e será disputado até o próximo sábado (25). O torneio acontece na piscina do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem- Zona Sul do Recife.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em parceria com a Federação Aquática Pernambucana. As eliminatórias começam às 8h15 e as finais a partir de 16h30.

O Troféu Maurício Bekenn 2023 vai reunir 677 atletas, de 114 clubes, representando todas as regiões do país.

Sede do evento, Pernambuco tem três equipes inscritas no torneio. A AABB-Recife, com 11 atletas, o Clube Português, com oito, e o Sport, com um.



Veja também

