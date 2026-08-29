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Futebol Santos encaminha empréstimo de Robinho Jr. ao Genoa, da Itália Robinho Jr. já está na Itália e aguarda a liberação do Santos para realizar os exames médicos antes de concluir a negociação

O Santos avançou nas negociações para emprestar Robinho Jr. ao Genoa, da Itália. Os clubes chegaram a um acordo verbal e agora devem trocar os documentos para formalizar a transferência

O contrato prevê o empréstimo do atacante por uma temporada, com opção de compra fixada em 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. A informação foi divulgada pela ESPN.

Robinho Jr. já está na Itália e aguarda a liberação do Santos para realizar os exames médicos antes de concluir a negociação.

O Peixe havia rejeitado a primeira proposta apresentada pelo Genoa e fez uma contraproposta. O clube brasileiro pediu que os italianos assumissem integralmente o salário do jogador, além do pagamento de uma taxa pelo empréstimo. O Genoa aceitou as condições e as tratativas avançaram.

A última partida de Robinho Jr. pelo Santos foi em 21 de julho, na vitória por 4 a 1 sobre a UCV, na Venezuela, pelos playoffs da sul-americana.

Promovido ao elenco profissional no ano passado, o atacante disputou 15 partidas pelo Santos em 2025 e deu uma assistência.

Em 2026, Robinho Jr. soma 12 jogos pela equipe comandada por Cuca, ainda sem gols ou assistências.

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