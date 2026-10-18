Santos estreia quarteto ofensivo, vira contra Fluminense e continua sonhando com Libertadores

A- A+

Pela primeira vez, o Santos escalou o quarteto ofensivo formado por Coutinho, Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol no Brasileirão. A aposta arriscada deu certo: o time virou sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, e continua sonhando com uma vaga na Libertadores. Neymar e Coutinho se destacaram na virada.



O talento e criatividade do quarteto compensaram o poder limitado de marcação de cada um individualmente e colocam o Santos na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O time chega aos 45 pontos, na 8ª posição. O Fluminense caiu para o quinto lugar, após a segunda derrota seguida.



O quarteto, no entanto, demorou a engrenar. No começo do jogo, a falta de combatividade pesou. O Fluminense começou com três titulares (Fábio, Nonato e Canobbio) pensando no segundo jogo da semifinal da Libertadores, quarta-feira, diante do Palmeiras - os cariocas precisam vencer por dois gols depois da derrota por 2 a 1 na ida.



Mesmo com a formação reserva, o time carioca controlou o jogo e aproveitou os espaços no meio-campo por causa da marcação frouxa do rival. Com liberdade para pensar, principalmente com o meia Lucho Acosta, aproveitou um ponto vulnerável da defesa santista: a escalação improvisada do meia Barreal como lateral-esquerdo.





Foi exatamente pela esquerda que o time carioca fez o primeiro gol logo aos 3 minutos. Após cobrança de escanteio, Castillo fez como um centroavante, meio de canela, meio de joelho, após falha da defesa do Santos.



O time visitante conseguiu melhorar na partida depois que Coutinho se aproximou mais de Neymar no final da etapa inicial. O time ficou mais objetivo, com mais posse de bola.



Também houve uma mudança importante de ânimo e atitude, com pressão na saída de bola do Flu. O quarteto passou a jogar mais sem a bola. Sufocando o rival, o Santos conseguiu a virada em apenas 8 minutos, no início do segundo tempo.



O gol de empate foi de Gabigol, após toque de primeira de Rodinei. Foi seu 15º no torneio. E o gol da virada foi feito por Coutinho, de cabeça. Os dois gols nasceram de jogadas trabalhadas, bola de pé em pé.



Assustado, o técnico Marcão fez quatro mudanças, escalando novamente os titulares, para buscar o empate. Jogo aberto.



Neymar perdeu pelo menos duas chances claras para ampliar, uma delas na trave. O goleiro Fábio se tornou um dos melhores do jogo, evitando uma derrota maior da equipe da casa.



Ficha técnica



Fluminense 1 x 2 Santos



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato (Serna), Hércules, Lucho Acosta (Ganso) e Canobbio (Wesley Natã); Soteldo (Savarino) e Castillo (Hulk). Técnico: Marcão



Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Verissimo, Luan Peres e Barreal (Rollheiser); Gustavo Henrique, Bontempo, Coutinho (Rony) e Neymar (Rafael); Everton Cebolinha (Oliva) e Gabigol. Técnico: Cuca.



Gols: Castillo, aos 3 do 1º T; Gabigol, aos 3 e Coutinho, aos 8 minutos do 2º T.

Árbitro: Ramon Abbati Abel

Cartões amarelos: Barreal, Canobbio, Savarino,

Público: 27.697 pagantes

Renda: não divulgada

Local: Maracanã (RJ)

Veja também