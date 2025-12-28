A- A+

FUTEBOL Santos instala gramado sintético no CT Rei Pelé; Neymar é um feroz crítico da tecnologia Time afirma que grama artificial tem vantagens, como mais durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para o trabalho diário da equipe profissional

O Santos anunciou neste domingo que está instalando no campo 1 do CT Rei Pelé grama sintética e cita como vantagens mais durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para o trabalho diário da equipe profissional. "Essa atualização coloca nossos atletas em um ambiente de treinamento de nível internacional e mostra nosso compromisso em oferecer as melhores condições possíveis para a equipe", afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Neymar, porém, é um grande crítico da tecnologia. O camisa 10, que negocia com o clube uma renovação de contrato, passou no início da semana por uma bem sucedida artroscopia no joelho esquerdo e já deu inicio ao tratamento fisioterápico visando estar na Copa do Mundo de 2026.

Desde que retornou ao País, neste ano, Neymar disputou apenas um jogo em gramado sintético e se lesionou, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em setembro. Depois disso, ele foi poupado no jogo contra o Palmeiras, na grama artificial do Allianz Parque, no início de novembro, mesmo com o Santos sob grande ameaça de rebaixamento.



O Santos ressaltou que a tecnologia, além de manter a estética e a maciez da grama natural, conta com um sistema de amortecimento e tração que reduz o risco de lesões e garante uniformidade. "Com uma superfície uniforme, o sistema minimiza as variações de desempenho que podem ocorrer devido a condições climáticas e ao estado do campo", disse o CEO da empresa que está implantado o gramado no CT santista, Alessandro Oliveira.

Para o clube, a novidade vai permitir uma adaptação melhor quando o time jogar em estádios com gramados sintéticos. Após a instalação, o campo deverá passará por um processo de certificação feito por um laboratório credenciado pela Fifa.

A discussão sobre o uso de gramado sintético ganhou novo capítulo no início de dezembro, quando Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Athletico Paranaense e Chapecoense, que têm o piso artificial em suas arenas, se posicionaram por meio de nota conjunta para defender a tecnologia nas competições.

Neymar, com Thiago Silva e Lucas Moura, liderou no início de 2025 um movimento de jogadores contra o gramado sintético. Eles foram os responsáveis por uma articulação que resultou em uma campanha divulgada nas redes sociais para que as partidas não mais sejam disputadas em pisos artificiais.

"Comprovado... Sintético é uma m...", escreveu Neymar nas redes sociais após sofrer uma lesão muscular na coxa direita no duelo contra o Atlético-MG, em setembro.



