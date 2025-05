A- A+

FUTEBOL Santos homenageia Neymar com lançamento de camisa azul-turquesa: 'Grande simbolismo' O uniforme traz de volta a gola polo, um dos símbolos do estilo do jogador, que costumava jogar com a gola erguida

O Santos relançou nesta sexta-feira a icônica camisa azul-turquesa que marcou a primeira passagem de Neymar pelo clube. Inspirada no modelo de 2012, ano do centenário do Santos, a nova versão assinada pela Umbro resgata elementos marcantes da época em que a Nike era a fornecedora de material esportivo. Naquela temporada, o clube conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana.

O uniforme traz de volta a gola polo, um dos símbolos do estilo de Neymar, que costumava jogar com a gola erguida. Na parte de trás, a frase "Eu vou, mas… eu volto!" remete à despedida do jogador em 2013, com a mesma grafia utilizada por ele na época. Na parte frontal, a camisa exibe um patch especial com uma coroa e a palavra "Príncipe", apelido carinhoso de Neymar no clube. A letra P forma de maneira sutil o número 10, enquanto o N aparece em destaque.



"(A camisa azul-turquesa) tem um grande simbolismo tanto para o clube como para Neymar. Nesse momento em que ele retorna ao time, a iniciativa é extremamente positiva, valorizando a marca Santos e um atleta que fez e fará história na equipe que o revelou para o mundo", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.







O uniforme é lançado em meio a polêmicas sobre a renovação de contrato, que termina em 30 de junho. Ainda não existe uma definição sobre o futuro do atacante, que disse que tomará uma decisão depois do dia 12 de junho.

Conforme apurado pelo Estadão, o clube tem interesse em renovar com Neymar. O vínculo seria prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano, e seguiria um modelo semelhante ao atual, mas pode incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.

A nova camisa do Santos já está disponível nas lojas físicas, no site santosstore.com.br e no e-commerce da Umbro. Os preços variam de R$ 329,99 para o modelo infantil até R$ 549,99 para o modelo jogador, com o número 10 e o nome de Neymar.

A estreia do uniforme deve acontecer neste domingo, quando o Santos enfrenta o Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com oito pontos na zona de rebaixamento, o time deve contar com o retorno de Neymar à equipe titular para buscar uma reação.



