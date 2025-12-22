A- A+

FUTEBOL Santos informa que cirurgia no joelho de Neymar foi bem-sucedida Camisa 10 do Peixe terá alta na tarde desta segunda-feira e começará seu processo de reabilitação

O atacante Neymar passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo, nesta segunda-feira (22), em Belo Horizonte.

O jogador foi operado no Hospital Mater Dei Nova Lima pelo Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, e a cirurgia foi bem-sucedida, informou o Santos em nota oficial.

"O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe. Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem", escreveu o Santos, em nota oficial.

Neymar terá alta no início da tarde desta segunda-feira e já inicia seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo fisioterapeuta Rafael Martini. Com a cirurgia, o camisa 10 deve perder a pré-temporada do Santos, que se reapresentará de forma presencial no dia 2 de janeiro.

A estreia do Santos na temporada será dia 11, contra o Novorizontino, no Campeonato Paulista, em casa. O camisa 10 só deve ter condições de jogo no início de fevereiro.

