Santos leva três punições da Fifa; veja valores

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O Santos levou, nesta terça-feira (13) mais três punições da Fifa, registros feitos por conta de dívidas referentes ao mecanismo de solidariedade da entidade. Agora, o time alvinegro chegou a sete transfer bans em vigor, o que impossibilita o clube a inscrever novos jogadores.



Um das novas sanções é de US$ 55 mil, cerca de R$ 275,4 mil na cotação atual. As outras duas somam 120 mil euros (aproximadamente R$ 672,9 mil).





Na última semana, a Fifa já havia punido a equipe paulista por conta de débitos com o técnico Pedro Caixinha, os auxiliares Pedro Malta e José Pratas e o preparador de goleiros José Francisco Belman Gonzales.



Ao todo, as quatro punições somam cerca de R$ 15 milhões e não podem mais ser recorridas, pois a condenação foi feita pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).



A própria CAS, inclusive, ratificou uma decisão da Fifa de punir o Santos pela dívida de R$ 2,2 milhões com o Al-Markhiya, do Catar, relacionada a contratação do atacante Yusupha Njie.



O gambiano de 32 anos foi emprestado aos paulistas em setembro de 2024 e permaneceu até o início do ano seguinte. O clube catari cobrava 350 mil euros (R$ 1,9 milhão) pela negociação. No acordo feito pelos times, foi definido o pagamento de sete parcelas de 50 mil euros (R$ 280 mil), mas nenhuma delas ainda foi realizada pelo alvinegro.

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