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FUTEBOL

Santos mira redenção internacional em visita ao Cuenca na Sul-Americana sem Neymar e Gabigol

Clube acredita que a Sul-americana possa contribuir para mudança de chave na temporada

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Neymar após ter sido alvo de cobranças por parte da torcida do SantosNeymar após ter sido alvo de cobranças por parte da torcida do Santos - Foto: Marcello Zambrana/Agif/Estadão Conteúdo

Com uma campanha marcada pela instabilidade em competições nacionais até aqui, o Santos quer usar a sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta, no Equador, para tentar iniciar um enredo diferente daqui para frente. Assim, diante do Deportivo Cuenca, às 19h, no estádio Alerrando Serrano Aguilar, o técnico Cuca desafia o time local e tenta executar essa missão na base da superação.

O desafio ganha contornos ainda mais dramáticos se for levado em conta as baixas na escalação. Neymar e Gabigol não viajaram com o grupo e desfalcam o conjunto santista.

A dupla ficou no Brasil para dar ênfase à parte física e tem como prioridade o confronto do próximo sábado, contra o Atlético-MG para tentar ganhar posições na tabela.

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Na 15ª posição do nacional com dez pontos e muito próximo da zona de rebaixamento, o time paulista entra em campo "machucado" pela derrota de virada pelo placar de 3 a 1 para o Flamengo. Sem tempo para lamentar o resultado, a ordem é mirar o Deportivo Cuenca como oportunidade de reabilitação.

A boa notícia fica por conta da volta de dois jogadores que não atuaram no Rio. O atacante Rony e o lateral Igor Vinícius retornam para dar mais experiência ao time que espera receber uma grande pressão no estádio equatoriano.

Uma forte marcação no meio-campo e a compactação da equipe são os pontos que o treinador brasileiro pretende implementar. Aliado a isso, ele pretende explorar a velocidade nos contra-ataques para conseguir surpreender os mandantes.

Brasileiros e equatorianos integram o Grupo D da Copa sul-americana. Completam a chave o Deportivo Recoleta, do Paraguai, e o San Lorenzo, da Argentina. Os dois times também estreiam nesta quarta, em partida marcada para o Defensores Del Chaco, em Assunção.

 

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Ficha técnica:

Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca - Ferrero; Morocho, Guevara, Boolsen e Arboleda; Postel, González e Mancinelli; Vega, Leguizamón e Díaz Técnico: Jorge Célico.

Santos - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Willian Arão, Zé Rafael e Rollheiser; Rony e Lautaro Díaz (Moisés). Técnico: Cuca.

Árbitro - Gery Vargas (BOL).

Horário - 19h.

Local - Estádio Alerrandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU).

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