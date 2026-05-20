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FUTEBOL Santos pede anulação de jogo contra Coritiba após confusão envolvendo Neymar Clube alega 'erro de direito' da arbitragem ao impedir permanência do camisa 10 em campo

O Santos informou nesta quarta-feira que entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitando a anulação da partida contra o Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube paulista, houve “erro de direito” da arbitragem durante um episódio envolvendo Neymar no segundo tempo da partida disputada no último dia 17 de maio. Em nota oficial, o Departamento Jurídico santista afirma que o atacante foi retirado de campo de maneira irregular, mesmo sem autorização definitiva da comissão técnica.

"O clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., contrariando determinação da própria comissão técnica e desrespeitando o protocolo oficial de substituições", informou o Santos.

O lance aconteceu durante a etapa final da partida. Após relatar desconforto físico, Neymar chegou a sinalizar que teria condições de continuar no jogo. No entanto, houve uma confusão envolvendo o procedimento de substituição, e o camisa 10 acabou deixando o gramado.

O Santos argumenta que o protocolo não teria sido corretamente seguido pela arbitragem, o que, segundo o clube, caracteriza erro de direito — situação que pode abrir margem para anulação de partidas na Justiça Desportiva.

Agora, o pedido será avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que decidirá se aceita ou não a ação santista. Ainda não existe prazo oficial para julgamento do caso. O Coritiba não se pronunciou até o momento sobre a solicitação apresentada pelo Santos.

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