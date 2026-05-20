Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Santos pede anulação de jogo contra Coritiba após confusão envolvendo Neymar

Clube alega 'erro de direito' da arbitragem ao impedir permanência do camisa 10 em campo

Reportar Erro
Neymar em ação contra o CoritibaNeymar em ação contra o Coritiba - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos informou nesta quarta-feira que entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitando a anulação da partida contra o Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube paulista, houve “erro de direito” da arbitragem durante um episódio envolvendo Neymar no segundo tempo da partida disputada no último dia 17 de maio. Em nota oficial, o Departamento Jurídico santista afirma que o atacante foi retirado de campo de maneira irregular, mesmo sem autorização definitiva da comissão técnica.

"O clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., contrariando determinação da própria comissão técnica e desrespeitando o protocolo oficial de substituições", informou o Santos.

Leia também

• Neymar na Copa: como craque do Santos convenceu Ancelotti e vai para 4º Mundial com o Brasil

• Neymar tem apoio do "mundo da bola" e busca protagonismo pelo Santos às vésperas da convocação

O lance aconteceu durante a etapa final da partida. Após relatar desconforto físico, Neymar chegou a sinalizar que teria condições de continuar no jogo. No entanto, houve uma confusão envolvendo o procedimento de substituição, e o camisa 10 acabou deixando o gramado.

O Santos argumenta que o protocolo não teria sido corretamente seguido pela arbitragem, o que, segundo o clube, caracteriza erro de direito — situação que pode abrir margem para anulação de partidas na Justiça Desportiva.

Agora, o pedido será avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que decidirá se aceita ou não a ação santista. Ainda não existe prazo oficial para julgamento do caso. O Coritiba não se pronunciou até o momento sobre a solicitação apresentada pelo Santos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter