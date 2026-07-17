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Futebol Santos perde para o Botafogo no Engenhão com gol nos acréscimos no retorno do Brasileirão Jogo foi bastante movimentado, com muitas chances de gol para os dois lados, mas os donos da casa levaram a melhor

Os torcedores presentes nesta quinta-feira no Engenhão, no Rio, mataram a saudade do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o Santos perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, em um jogo bastante movimentado, com muitas chances de gol dos dois lados, graças ao entusiasmo das equipes e à falta de uma marcação mais forte principalmente no meio de campo. O gol da vitória saiu aos 59 minutos, com Kadir, para o time carioca.



Com o resultado, após o jogo válido pela 19ª rodada, o Botafogo se afastou da zona de rebaixamento, com 25 pontos (9º lugar), enquanto o Santos segue com 21 (16º), só um à frente do Vasco, que abre a zona da degola.

O Botafogo mostrou maior entusiasmo desde o início, com mais intensidade na troca de passes e concentrou suas jogadas pela direita com o lateral Vitinho.

Mas foi o Santos que construiu a melhor jogada, aos sete minutos, em uma contra-ataque rápido, puxado por Miguelito e finalizado por Escobar para defesa tranquila de Léo Linck.



O lance serviu para diminuir o ímpeto botafoguense, que passou a cadenciar mais o jogo. O Santos continuou Sen do mais objetivo e Escobar, mais uma vez, aos 12 minutos, levou perigo à meta carioca. A equipe anfitriã respondeu com um chute de longe de Huguinho, que Brazão mandou para escanteio.



Aos 18 minutos, o Botafogo, depois de cometer vários erros de passes, acertou um bela jogada de infiltração. Villalba descobriu Kauan Toledo por trás da zaga, mas Brazão saiu com coragem para evitar a finalização.

O Santos não se intimidou e só não abriu o placar aos 23 minutos com Miguelito porque Léo Linck fez grande defesa.



O jogo estava aberto. A marcação no meio de campo não era ajustada e o Botafogo criou outra oportunidade, desta vez com Kauan Toledo, aos 25 minutos, ao chegar diante de Brazão.



Com o passar do tempo, os times passaram a errar mais passes, dando a impressão de que, apesar da parada da Copa do Mundo, sentiram um pouco de cansaço.

Em uma dessas falhas da zaga santista, Lucas Emanuel encobriu Brazão para abrir o placar, aos 41 minutos. O lance foi validado pelo VAR.



O gol reanimou as equipes que ainda tiveram chances para movimentar o placar, mas os goleiros voltaram a aparecer com boas intervenções.

O PRIMEIRO DE LUCAS EMANUEL!



A Joia do Bairro abriu o placar para o Glorioso com um GOLAÇO! O primeiro do nosso cria na equipe profissional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/JrCizFgjo1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 17, 2026

O Santos voltou melhor no início do segundo tempo e pressionou o Botafogo. Aos cinco minutos, Léo Linck defendeu parcialmente o chute forte de Barreal. No rebote, Thaciano mandou para fora. O mesmo atacante perdeu mais uma chance aos seis. O Botafogo reagiu e Medina forçou Brazão a fazer bela defesa.



O Santos seguiu forte no ataque e o empate veio com Barreal, aos 12 minutos. O time do Botafogo reclamou falta no goleiro Léo Linck, mas o árbitro validou o lance. O Botafogo tentou retomar o domínio da partida na sequência, mas Medina errou o chute diante de Brazão, aos 17 minutos.



Depois de 20 minutos eletrizantes, o ritmo do jogo diminuiu, com as equipes buscando ficar mais tempo com a bola. Duas novas falhas causaram oportunidades para os dois lados. Um toque da zaga botafoguense acertou a trave de Lei Linck e um erro da zaga santista fez Brazão realizar mais uma defesa importante.



O jogo seguiu com os times com espaços para tocar a bola e o Santos, aos 42 minutos, teve três chances de marcar. Duas delas defendidas por Leo Linck e outra com Roni, que aceitou a trave.



Mas o lance decisivo ainda estava por vir. Aos 49 minutos, em um contra-ataque do Botafogo, Brazão saiu atabalhoado na intermediária e a bola acabou sobrando para Kadir definir a vitória do Botafogo: 2 a 1.

KADIR PRA VENCER!



A vitória do Glorioso veio dos pés de mais uma Joia do Bairro! Kadir lutou ATÉ O FIM para garantir os três pontos para o Fogão! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/f6BfrgGk5I — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 17, 2026



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SANTOS



BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Nahuel Ferraresi e Alex Telles (Marçal); Cristian Medina, Huguinho e Lucas Villalba; Kauan Toledo (Kadir), Lucas Emanuel (Edenílson) e Matheus Martins (Rodriguez). Técnico: Framclim Carvalho.



SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva) e Rollheiser (Bontempo); Miguelito (Nadson), Thaciano (Roni) e Barreal. Técnico: Cuca.



GOLS - Lucas Emanuel aos 41 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 12 e Kadir aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Huguinho, Tachiano, Barreal, Matheus Martins e Ferraresi.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio (RJ).

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