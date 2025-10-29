A- A+

Futebol Santos quer segurar Neymar até a Copa de 2026, e craque descarta retorno à Europa, diz jornal Segundo o AS, clube e jogador têm acordo verbal para renovar vínculo assim que a permanência na Série A for garantida

O futuro de Neymar parece cada vez mais próximo de se resolver — e ele deve permanecer na Vila Belmiro. De acordo com o jornal espanhol AS, o Santos mantém o compromisso de renovar o contrato do camisa 10, garantindo sua permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de uma temporada marcada por lesões e pela luta contra o rebaixamento, a relação entre o jogador, seu pai e o presidente Marcelo Teixeira segue excelente. O clube e o estafe de Neymar mantêm contato constante desde a última renovação, realizada antes do Mundial de Clubes, e há confiança mútua de que o novo acordo será “uma mera formalidade”.

— Ele está focado na equipe. Cada jogo é uma final. Estamos em contato com o pai do Neymar e é provável que ele fique — afirmou Marcelo Teixeira. — O projeto não é de seis meses; ele sempre esteve focado na Copa do Mundo, pelo Santos e pelo Brasil.

O novo contrato deve abranger o período entre janeiro de 2026 e o Mundial, coincidindo com o objetivo de Neymar de disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México em plena forma.

Embora o plano inicial fosse retornar à Europa após recuperar o ritmo de jogo, o craque de 32 anos e seu círculo mais próximo decidiram que permanecer no Brasil seria o caminho mais seguro — tanto pela adaptação quanto pela condição física.

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição no Brasileirão, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Por isso, a renovação será discutida apenas após a confirmação da permanência na Série A.

Veja também