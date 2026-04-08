Santos quita direitos de imagem atrasados dos jogadores antes de estreia na Sul-Americana

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A diretoria do Santos acertou, nesta quarta-feira (8), o pagamento de direitos de imagem que estava em atraso, além do valor relacionado ao salário CLT. O atraso na quitação da dívida gerou descontentamento no elenco e uma reunião entre jogadores e a cúpula do clube foi feita para resolver o assunto em Cuenca. As informações são do ge.com.



O acerto acontece no mesmo dia em que o clube da Vila Belmiro estreia na Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Cuca encara o Deportivo Cuenca às 19h no Equador. Os dois times integram o Grupo D do torneio que conta ainda com San Lorenzo e Deportivo Recoleta.



O Santos trabalha para tentar sanear a parte financeira. Em janeiro, o clube negociou o lateral-esquerdo Souza com o Tottenham por 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 89,7 milhões).





De volta à competição continental após três anos, o alvinegro vê a Sul-Americana como uma forma de tentar colocar as contas em dia. A Conmebol anunciou nesta terça-feira um aumento na premiação dos dois torneios internacionais.



No caso de conquistar o título, a equipe paulista embolsa um prêmio de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões). No acumulado, o montante pode chegar a US$ 12,9 milhões (pouco mais de R$ 70 milhões).

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