Mercado da bola Santos reforça elenco para 2024 com a contratação de Willian Bigode Atacante experiente, com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, é o quinto reforço confirmado pelo Peixe para a próxima temporada

O Santos confirmou a contratação do atacante Willian Bigode como seu quinto reforço para a temporada de 2024. O jogador, de 37 anos, anteriormente emprestado pelo Fluminense ao Athletico-PR, agora estará cedido ao Peixe. A formalização do acordo está prevista após a realização dos exames médicos no início de 2024.

Willian Bigode é o novo reforço do Santos Futebol Clube! O experiente atacante acertou nesta quinta (28) com o Peixe para atuar na próxima temporada. O acordo será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024.



Com uma vasta experiência no futebol brasileiro, Willian tem em seu currículo passagens por clubes como Corinthians, Cruzeiro, Athletico e Palmeiras. O atacante já acumula três títulos da Libertadores, quatro do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Paulistão, um Mineiro e dois Cariocas.

A contratação de Willian Bigode faz parte da reformulação do elenco do Santos para a próxima temporada, após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Willian, o clube já havia anunciado outros reforços, incluindo o meia Giuliano, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge e o zagueiro Gil.

O acordo com Willian foi oficializado nesta quinta-feira (28), e o Santos, sob a presidência de Marcelo Teixeira a partir de janeiro, terá um elenco renovado para competir no Campeonato Paulista e na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

