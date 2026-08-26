Santos registra B.O. contra torcedor que cuspiu em Reinaldo em jogo na Vila Belmiro
O ato levou o clube a ser denunciado pelo STJD, com julgamento marcado para a próxima quinta-feira (27)
O Santos registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o torcedor que cuspiu em Reinaldo, do Mirassol, episódio que ocorreu no último domingo, 23, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1.
Formalizado por um representante do clube alvinegro na última segunda-feira, na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), o documento enquadra a conduta no artigo 201 da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23), que trata de atos de promover tumulto ou praticar e incitar a violência em eventos esportivos.
A ação foi tomada por iniciativa do Santos e tem como base os acontecimentos que se sucederam por volta dos 25 minutos da partida.
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Imagens da tv ajudam a identificar autor de cusprada em Reinaldo
A transmissão da TV capturou o momento posterior ao ato do torcedor. Nas imagens, o lateral-esquerdo Reinaldo indica à arbitragem o local em que foi atingido.
Com isso em mãos, a equipe de segurança do Santos e a Polícia Civil cruzaram as imagens da transmissão com o circuito de segurança interno do estádio.
O monitoramento conseguiu identificar o autor da cusparada e localizar sua posição exata no setor de cadeiras laterais do térreo.
Torcedor admitiu acão no "Calor da emoção"
O torcedor prestou depoimento via videoconferência na última terça-feira, 25, confirmando não ser membro de nenhuma torcida organizada do clube. Ele confessou ter proferido a cusparada em direção ao jogador adversário.
Em sua declaração, ele justificou que agiu no "calor da emoção" provocado pela partida, mas reconheceu a atitude inadequada e declarou estar arrependido.
Santos será julgado pelo STJD
A cusparada do torcedor em Reinaldo levou o clube a ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento foi marcado para esta quinta-feira, 27, a partir das 9h, na 4ª Comissão Disciplinar.
O Santos foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punições para clubes que não tomarem medidas para prevenir e reprimir desordens ou o lançamento de objetos em seus estádios. A multa pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, além de eventual perda de mando de campo.
O clube também responde por atraso no reinício da partida, previsto no artigo 206 do CBJD. Caso a cusparada seja considerada de elevada gravidade ou tenha atrapalhado o andamento do jogo, o Santos pode receber uma punição de um a dez jogos sem mando de campo.
Com uma campanha sofrível no Nacional, o Santos ocupa 14ª colocação, contabiliza 26 pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol também apresenta uma performance ruim no torneio e, com 24 pontos, figura na 17ª posição (primeiro time na zona de rebaixamento).