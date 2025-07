Santos registra boletim de ocorrência contra torcedor que discutiu com Neymar; entenda

A- A+

A discussão entre Neymar e o torcedor do Santos em derrota da equipe para o Internacional, por 2 a 1, segue rendendo assunto. O Santos comunica ter registrado um boletim de ocorrência contra o torcedor Alex Sander Silva nesta sexta-feira. De acordo com o clube, depois que uma apuração interna foi identificado que Alex Sander teria acessado a Vila Belmiro com documentos de outras pessoas.

"A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição do ingresso pelo sr. Alex Sander Silva, que acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube", comunica o clube, em nota. (nota na íntegra no final da matéria).

Cobrado pelo torcedor santista durante a partida, Neymar foi ao encontro de Alex na arquibancada ao apito final. Durante a discussão, o torcedor do Peixe pediu para o craque santista honrar a camisa, e ele respondeu que "está dando a vida". O camisa 10 bateu boca com Alex até receber a companhia do goleiro João Paulo, que o retirou da discussão.

A curiosidade sobre o que eles teriam dito um ao outro foi sanada pelos dubladores Velloso e Gustavo Machado, que costumam fazer a leitura labial do que jogadores falam durante as partidas.

— Tu não é machão? Vai lá encontrar a gente no vestiário agora. Cala sua boca e vai lá. Olha aqui, ô arrombado. Vai tomar no seu c..., eu to dando a vida aqui, filho da p... Eu tô dando a vida aqui, c... Para de me xingar, filho da p... Tu acha que eu tô fazendo o que aqui? — disse Neymar ao torcedor do Santos.

Comunicado do Santos na íntegra:

O Santos Futebol Clube informa que já adotou as providências necessárias para apurar os fatos ocorridos durante a partida contra o Internacional, realizada na Vila Belmiro, envolvendo o atleta Neymar da Silva Santos Jr. e o Sr. Alex Sander Silva.

A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição do ingresso pelo sr. Alex Sander Silva, que acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube

Diante disso, o Clube registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (25) e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação. A medida foi tomada em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos.

Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube.

A agremiação aguardará a apuração da Polícia Civil para fazer novas manifestações sobre o caso.

Veja também