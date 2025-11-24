A- A+

Futebol Santos tem aproveitamento de rebaixado sem Neymar no Brasileirão; veja números Neymar entrou em campo em 50% dos jogos do Santos no Brasileirão. Na sua ausência, o time somou apenas 14 dos 36 pontos que tem no campeonato, com três vitórias, cinco empates e nove derrota

É inegável que Neymar já não é mais o mesmo de outrora, mas o camisa 10 ainda influencia positivamente o desempenho do Santos, que luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O desfalque do craque, com dores no joelho, para a partida decisiva contra o Internacional, nesta segunda-feira, em Porto Alegre, é mais um baque para o time santista, cuja temporada tem sido abaixo da crítica. Sem o atacante, a equipe tem aproveitamento de apenas 27,4%, número superior apenas ao do lanterna Sport.

Convivendo com lesões, Neymar entrou em campo em 50% dos jogos do Santos no Brasileirão. Na ausência do principal jogador do elenco, o time somou apenas 14 dos 36 pontos que tem no campeonato, com três vitórias, cinco empates e nove derrotas.



O panorama muda nos outros 17 jogos em que Neymar esteve em campo. Foram 23 pontos conquistados em 51 disputados, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas - aproveitamento de 45%, o mesmo, por exemplo, do rival São Paulo, que ainda luta por uma vaga na Libertadores.

SANTOS SEM NEYMAR



- 17 jogos - 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas: 14 pontos (27,4% de aproveitamento)



SANTOS COM NEYMAR



17 jogos - 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas: 23 pontos (45%)



Quinze dos 23 pontos conquistados pelo Santos com Neymar foram no estádio da Vila Belmiro. A equipe obteve quatro vitórias e três empates, além de três derrotas - entre elas a goleada por 6 a 0 no MorumBis, diante do Vasco. Fora de casa, o time somou oito pontos com o atacante e apenas cinco sem ele.



Neymar participou de quatro dos 18 gols do Santos nos jogos em que esteve disponível. Foram 14 partidas como titular e três saindo do banco de reservas. Conhecido pelo temperamento explosivo e pelas constantes reclamações com a arbitragem, ele recebeu sete cartões amarelos e um vermelho.



Além da ausência contra o Inter, existe a possibilidade de Neymar ser preservado também no duelo contra o já rebaixado Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro. O time voltou ao Z-4 após o Vitória derrotar a equipe pernambucana no Recife e precisa vencer em Porto Alegre para sair da zona da degola.



Depois de enfrentar Inter e Sport, o Santos ainda joga contra o Juventude (fora) e o Cruzeiro (em casa) no Brasileirão. O Vitória, que tem um jogo a mais na tabela — empatou com o Palmeiras em partida adiantada — enfrenta Mirassol e São Paulo, ambos em Salvador. O Inter terá pela frente Vasco e São Paulo, fora, e o Bragantino, em casa.

