FUTEBOL Santos tem gastado de mais de R$ 100 milhões para contratar Neymar por cinco meses Valor total recebido pelo jogador equivale a mais de 25% do orçamento do clube para 2025

A megaoperação para repatriar Neymar ao Santos tem, além de grandes questões logísticas e desportivas, cifras astronômicas. De acordo com uma reportagem do UOL, o clube paga ao jogador, entre salário e direito de imagens, R$21 milhões por mês, o que equivale a R$105 milhões durante os cinco meses de contrato.

Com validade até 30 de junho, o contrato de Neymar tem cláusulas específicas que vão além do salário. Os documentos obtidos pela reportagem revelam que jogador recebe por mês R$4,14 milhões — cerca de 4% do valor que o brasileiro recebia no Al-Hilal, seu clube anterior.



Desde janeiro no clube, ele já entrou em campo em nove oportunidades, somando três gols e três assistências. Em 17 meses no clube saudita, ele esteve em sete jogos e contabilizou três participações em gol.

A maioria da verba, então, está alocada nos projetos de marketing e exploração da imagem do atleta. Assim, o Santos acordou um pagamento de, no mínimo, 15 milhões de dólares (cerca de R$85 milhões, na cotação atual), para a empresa NR Sports, gerida pelo pai do jogador.

No total, os R$105 milhões — valor mínimo estipulado em contrato — equivalem à cerca de 26,6% dos R$ 395,1 milhões do orçamento do Santos previsto para 2025.



Apesar dos altos valores, o clube acredita que a empreitada se justifica pela receita gerada pela presença do jogador, em termos de publicidade, venda de ingressos e de produtos oficiais do clube e assinaturas do programa de sócio-torcedor, que já renderam R$ 2 milhões adicionais às contas.

Entre os projetos de marketing que chegariam à cifra dos R$85 milhões, o contrato determina que 75% dos lucros com patrocínios fechados depois da chegada de Neymar ficam com a NR Sports e 25% com o clube.



Para os acordos negociados antes da contratação, a empresa fica com 75% do aumento do valor, reajustado pela presença do craque, e o restante é embolsado pela equipe.

Há também outras fontes de receita sendo negociadas, como a produção de conteúdo com Neymar com projeção de R$10 milhões.



O Santos também se beneficia de acordos com fornecedores, que aceitam prestar serviços por permuta, em troca do uso da imagem do jogador com seus produtos. Tudo isso, claro, com o aval da NR Sports, que controla todas as negociações envolvendo direitos de imagem de Neymar.

O acordo também prevê uma renovação contratual por mais um ano depois de 30 de junho, quando se encerra o vínculo do jogador com o clube, caso as metas financeiras sejam atingidas. Em caso de rescisão antecipada, a NR Sports terá direito aos R$ 85 milhões de forma integral.

Além das cifras milionárias, o contrato prevê outras regalias para Neymar e seu entorno. Para os deslocamentos de jogo, o Santos arca com os custos dos voos particulares para o jogador e seus acompanhantes, além de estadias em hotéis cinco estrelas. Para o estafe da NR Sports, os voos são comerciais, na classe executiva.

Além disso, o jogador tem direito a três camarotes na Vila Belmiro para até 36 pessoas, e recebe 20 ingressos para as partidas fora de casa. Em caso de rescisão do contrato, Santos deve pagar o valor total do salário restante à Neymar.

