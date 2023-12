A- A+

Mercado da bola Santos tem interesse na contratação de Advíncula, autor de gol na final da Libertadores, diz jornal Jogador peruano de 33 anos tem contrato com o Boca Juniors até dezembro do ano que vem

Enquanto joga a vida no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (6), o Santos começa a se movimentar nos bastidores para reforçar o time para a próxima temporada. Segundo o jornal argentino Olé, o clube paulista está interessado na contratação do lateral-direito, que também atua como ponta, Luis Advíncula, do Boca Juniors.

O jogador peruano de 33 anos foi o grande destaque do time argentino nesta temporada, principalmente na Copa Libertadores, onde ele marcou quatro gols, incluíndo o da final contra o Fluminense, no Maracanã. Advíncula possui contrato até dezembro do ano que vem com o Boca Juniors.

A ideia do clube argentina é renovar com o jogador, mas, até aqui, não houve qualquer tipo de negociação. Desta forma, o Santos fez questão de ser aproximar para saber mais informações sobre o lateral, mas deve aguardar a eleição presidencial, marcada para este sábado, dia 9 de dezembro, para fazer uma investida.

Advíncula tem em seu currículo passagens por clubes europeus, além de uma apagada no futebol brasileiro. Em 2013, o lateral chegou à Ponte Preta por empréstimo e atuou por apenas seis jogos antes de retornar ao futebol europeu.

