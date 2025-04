A- A+

Futebol Santos x Bahia: Neymar comparece na Vila Belmiro, mas vai para casa antes da bola rolar, diz jornal Atacante de 33 anos, que se recupera de um edema na coxa esquerda, participou do pré-jogo no vestiário da equipe santista

Sem entrar em campo desde o dia 2 de março, o atacante Neymar esteve na Vila Belmiro antes da bola rolar na partida entre Santos e Bahia, pelo Brasileirão. O camisa 10 do Peixe foi ao vestiário para participar da conversa de pré-jogo com seus companheiros, mas voltou para a casa antes do apito inicial da partida.

O jogador de 33 anos, que se recupera de um edema na coxa esquerda, subiu no gramado, falou com a torcida e apareceu na conversa da equipe. Contudo, Neymar não assistiu ao empate por 2 a 2 entre Santos e Bahia do estádio e foi para a sua casa, na cidade de Santos. A informação é do jornalista Lucas Musetti, do UOL.

Após a partida, Neymar publicou uma mensagem para a torcida dos Santos nas redes sociais e lamentou a perda de dois pontos do Peixe na Campeonato Brasileiro.

Neymar lamenta empate do Santos em rede social. Foto: Reprodução/Instagram.

"Hoje perdemos +2 pontos! Mas tenho certeza que vamos nos recuperar... Agora é trabalhar e melhorar", publicou Neymar.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 19h30, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense, na terceira rodada do Brasileirão. Até aqui, o time paulista soma um ponto na competição com um empate e uma derrota.

