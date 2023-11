Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

A- A+

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos, 15º colocado da competição, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o Fluminense, que ocupa o 7º lugar, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). O jogo Santos x Fluminense, confronto da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Sem perder há sete rodadas, acumulando três vitórias e quatro empates nesta sequência, o Santos segue próximo do Z4, apenas dois pontos acima do Bahia, o 17º colocado.



Na última rodada, empatou com o Botafogo, com gol de Messias no final do segundo tempo. Já o Fluminense, campeão da Libertadores, não tem grandes pretensões no campeonato, e foca na preparação para o Mundial de Clubes. Mesmo assim, não perde há quatro rodadas e, na última, venceu o Coritiba.

Onde assistir ao jogo Santos x Fluminense ao vivo

O jogo entre Santos e Fluminense será transmitido pelo Premiere, às 19h desta quarta-feira, 29.

Horário do jogo Santos x Fluminense

O Santos é mandante no jogo da 36ª rodada e recebe o Fluminense na Vila Belmiro, em Santos, para a partida às 19h. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online e de graça pelo Globoplay.





Escalação do Santos

Provável escalação do Santos: João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Soteldo e Kevyson; Marcos Leonardo e Maxi Silvera. Técnico: Marcelo Fernandes.

Escalação do Fluminense

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso (Lima/Alexsander); Jhon Arias, Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem de Santos x Fluminense

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quatro árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Próximos jogos de Santos e Fluminense

O Santos volta aos gramados no próximo domingo (03/12), quando visita o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª rodada. Já o Fluminense vai jogar contra o Palmeiras, no mesmo dia, às 16h, no Allianz Parque.

