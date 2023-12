Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

A- A+

Em confronto importante no Brasileirão, o Santos, que briga contra o rebaixamento, volta a campo nesta quarta-feira (6) e vai enfrentar o Fortaleza, de "férias" na competição, às 21h30, na Vila Belmiro, em São Paulo. O jogo Santos x Fortaleza, confronto da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

O jogo entre Santos e Fortaleza vale a vida para o time paulista. Com a equipe cearense sem pretensões na última rodada, já que não tem mais chances de se classificar para a Libertadores e já está garantida na Sul-Americana, o Peixe joga pela permanência na Série A e, se vencer, pode se classificar para a Sul-Americana.

O Santos é mandante no jogo da 38ª rodada e recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, em São Paulo, para a partida às 21h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere ao vivo no Globoplay.

Escalação do Santos

Provável escalação do Santos: João Paulo, Lucas Braga, Messias, João Basso e Dodô; Tomás Rincón, Lucas Lima (Camacho), Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Furch (Marcos Leonardo). Técnico: Marcelo Fernandes.

Escalação do Fortaleza

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem de Santos x Fortaleza

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quatro árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

