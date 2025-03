A- A+

Campeonato Paulista Santos x Red Bull Bragantino: veja escalações e onde assistir O duelo pelas quartas de final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (2), às 20h45 (horário de Brasília), na Vila Belmiro

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo único que vale umA vaga nas semifinais acontece neste domingo (2), às 20h45 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

A classificação do Peixe ao mata-mata veio após uma melhora da equipe na temporada. São três vitórias consecutivas com boas atuações de Neymar.

O Bragantino teve um duelo difícil no meio de semana pela Copa do Brasil. O Braga precisou de um gol na reta final do duelo Contra o Sousa-PB para empatar o confronto e garantir a vaga nos pênaltis.

O Santos pode apresentar novidades para o mata-mata do Paulistão. Os atacantes Deivid Washington e Benjamín Rollheiser foram inscritos e ficam como opções para o técnico Pedro Caixinha.

Já o técnico Fernando Seabra, do Red Bull Bragantino, deve promover alterações na equipe que disputou a partida pela Copa do Brasil. Laquintana e Thiago Borbas podem aparecer nas vagas de Vinicinho e Matheus Fernandes.

Santos x Red Bull Bragantino: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir

Transmissão: CazeTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

