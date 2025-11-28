A- A+

Campeonato Brasileiro Santos x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo na Vila Belmiro Com dúvida sobre participação de Neymar, bola rola às 21h30, pela 36ª rodada da Série A

Com o foco voltado para o cenário político e o torcedor ansioso para saber o rumo que terá o clube, o Sport volta a entrar em campo na noite desta sexta-feira (28), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, o Rubro-negro visita o Santos, em confronto agendado pela 36ª rodada, na Vila Belmiro. Sem aspirações no certame, os pernambucanos podem ajudar a definir o destino alvinegro no Brasileirão.

Enquanto o Sport tem 17 pontos e já teve o rebaixamento consumado de forma antecipada, o Santos segue brigando para evitar um retorno à Série B. O Peixe é o atual 17º colocado, com 38 pontos. Primeira equipe fora do Z-4, o Vitória tem um ponto a mais, e só joga no sábado (29), quando recebe o Mirassol, no Barradão. Com três jogos a serem feitos, o Fortaleza também entrou de vez na briga para fugir da degola, depois de vencer o RB Bragantino, em São Paulo. Os cearenses têm 37 pontos.

Time

Para o compromisso na Baixada Santista, César Lucena poderá contar com dois retornos: o goleiro Gabriel e o lateral-esquerdo Igor Cariús. A dupla foi ausência contra o Vitória por conta do acúmulo de amarelos. No caso do arqueiro, ele já perderia o duelo por ter os direitos econômicos ligados aos baianos. Por isso, forçou cartão diante do Botafogo para retornar zerado nesta rodada.

Diante das voltas, porém, a expectativa é que apenas Gabriel seja acionado no time titular. Com isso, Caíque França retorna ao banco de reservas. Cariús, por sua vez, deve ser opção para Luan Cândido. Outro lateral-esquerdo de origem, Kevyson será ausência, após receber o terceiro amarelo no último domingo (23).

Santos sem Neymar?

Depois de buscar um empate com o Internacional, no Beira-Rio, na última rodada, o Santos encara o confronto com Sport como determinante para sua permanência na elite em 2026. Contudo, a principal dúvida do time paulista para a partida gira em torno da participação de Neymar. Lidando com problemas no joelho esquerdo, o astro foi ausência perante o Colorado, e tem sido acompanhado de perto pelo departamento médico santista, a fim de verificar as condições físicas.

Em meio à presença do camisa 10 ou não, certo é que Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar. O atleta lesinou o músculo adutor da coxa esquerda diante do Inter e só volta no próximo ano. Souza será o substituto.

Ficha técnica

Santos

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Barreal); Rollheiser, Thaciano e Robinho Jr (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: sportv e Premiere.

