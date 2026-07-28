Santos x Universidad Central: confira onde assistir e prováveis escalações
Partida acontece nesta terça-feira (28), às 21h30
O Santos busca a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, nesta terça-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro.
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Devido a goleada na primeira partida por 4 a 1, o Peixe pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, garantirá o avanço na competição.
Já a equipe venezuelana precisar vencer por quatro gols de diferença para passar de fase ou por três gols para forçar a disputa por pênaltis.
Santos
Apesar da boa apresentação no jogo de ida, a equipe paulista não vive um bom momento em campo. Pelo Campeonato Brasileiro, nesse sábado (25), o Santos empatou por 2 a 2 com a lanterna da competição, Chapecoense, em plena Vila Belmiro.
Com o tropeço em casa e atualmente com 22 pontos, na 14ª colocação, o Peixe está a um ponto de distância da zona de rebaixamento. O primeiro time do Z4 é o Vasco, com 21 pontos.
Dando prioridade ao confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, neste sábado (1º), alguns titulares devem iniciar a partida no banco de reservas, como o camisa 10, Neymar Jr.
Universidad Central
Já a Universidad está totalmente focada na Copa Sul-Americana, visto que o campeonato venezuelano ainda não teve início.
Devido a vantagem construída pelo Santos para a partida, a expectativa é que a equipe venezuelana tome a iniciativa no confronto para se manter viva no torneio.
Com força máxima para o jogo de volta, o técnico Daniel Sasso deve manter a base do time que iniciou a partida contra o Peixe no confronto de ida.
Ficha técnica
Santos
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser e Miguelito; Álvaro Barreal e Thaciano. Técnico: Cuca.
Universidad Central
Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Edwin Peraza, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Alexander Granko, Alexander Gonzalez, Francisco Solé, Edwin Solera e Williams Lugo; Juan Camilo Zapata. Técnico: Daniel Sasso.
Local: Vila Belmiro (Santos/SP)
Horário: 21h30
Árbitro: Carlos Benitez (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete e José Villagra (ambos do PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+