A- A+

Futebol São Bernardo x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto entre pernambucanos e paulistas será no sábado (23), no Primeiro de Maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Já classificados ao quadrangular, Náutico e São Bernardo se enfrentam neste domingo (24), no Primeiro de Maio, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança, com 32 pontos, o Timbu tenta ratificar um lugar no G4 para ter a vantagem de decidir o jogo final da etapa seguinte como mandante. Mesmo objetivo do time paulista, que ocupa o quinto lugar, com 29.



O confronto estava agendado anteriormente para ocorrer no sábado (23), mas o Náutico solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento por conta de um problema na aeronave que levaria os alvirrubros para São Paulo. O voo, que deveria sair do Recife na manhã da sexta-feira, só ocorreu no final da noite.



Olhando adiante

O objetivo do Náutico é se manter no G4 para ter a vantagem de jogar como mandante no último jogo do quadrangular. Há, porém, uma diferença na sequência de partidas a depender da posição.

Tanto o líder como o vice-líder vão alternar confrontos fora e dentro de casa. Começam como visitantes e terminam como mandantes. Já quem ficar em terceiro e quarto vai iniciar longe do reduto, depois jogará duas vezes seguidas em seus domínios. No returno do quadrangular, a equipe faz dois jogos fora e termina a série diante da torcida.

Na Série C, o chaveamento do quadrangular é definido da seguinte forma: um grupo é formado pelo líder, o quarto, o quinto e o oitavo colocados. O outro terá o segundo, terceiro, sexto e sétimo. Serão seis jogos, sendo três em casa e três fora para cada equipe.

Os dois melhores de cada grupo subirão de divisão. Os líderes disputarão ainda a final, em duelos de ida e volta, para saber quem será o campeão da Série C. Para ficar no topo da tabela, o Náutico teria que vencer os próximos dois compromissos e torcer por derrotas do Caxias (líder, com 37) para Brusque e Maringá, respectivamente, nas rodadas finais.

“Nosso objetivo é ganhar esse jogo e o do Ituano. Se isso propiciar ser o primeiro, ótimo. Mas acho que precisamos ter os pés no chão. Sendo primeiro ou segundo, nós ficaremos felizes e preparados para a outra fase do campeonato”, declarou.

Escalação

Para o confronto, o Náutico terá a volta do zagueiro Carlinhos e do meia Marco Antônio, que cumpriram suspensão automática diante do Anápolis. No meio, a dúvida é se o time seguirá com Auremir ou Patrick Allan. O zagueiro Mateus Silva será poupado e só deve voltar diante do Ituano. O goleiro Muriel, com dores musculares, está fora e deve ser substituído por Wellerson.

Ficha técnica

São Bernardo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Romisson Lino, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

Náutico

Wellerson; Arnaldo, Carlinhos, João Maistro e Igor Fernandes: Igor Pereira, Auremir (Patrick Allan) e Marco Antônio; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)

Transmissão: Sportynet, DAZN

Veja também