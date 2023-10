A- A+

Sport "São cinco finais", afirma executivo do Sport sobre reta final da Série B Jorge Andrade ressaltou experiência do grupo para lidar com os momentos decisivos

Sport e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 19h, no Castelão, pela 33ª rodada da Série B. O Leão é o vice-líder com 59 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, terceiro colocado, e com quatro pontos a mais que o Guarani, primeira equipe fora do G-4. Apesar da boa distância para o Bugre, o executivo de futebol do time pernambucano, Jorge Andrade, sabe que as próximas rodadas devem ser tratadas como finais.

“Nesta fase da competição, sabemos que cada um dos cinco jogos que restam é uma final. Todos aqui no Sport, desde a presidência até o elenco, estão nesta mesma mentalidade. Agora é pensar no confronto diante do Ceará, fazer nossa parte e buscar o único resultado que nos interessa, que é a vitória”, disse o dirigente.

O duelo entre os nordestinos tornou-se uma rivalidade nos últimos anos. Em 2014 e 2023, as equipes decidiram a Copa do Nordeste, com uma vitória para cada lado. Nesta temporada, esta será a quinta vez que Sport e Ceará se encontram. Nas quatro oportunidades anteriores, duas vitórias para cada lado.

No primeiro turno da Série B, em jogo válido pela 15ª rodada, vitória do Sport por 2x0, resultado que levou a equipe da Ilha do Retiro à liderança na ocasião.

Depois do Ceará, em Fortaleza, o Sport terá pela frente o Mirassol, fora de casa, e em seguida, dois confrontos diretos contra Atlético-GO, na Ilha do Retiro, e Vitória, no Barradão.

O time do técnico Enderson Moreira fecha a participação na Segundona recebendo o Sampaio Corrêa, na Ilha. Com o clube com 76,6% de chances de subir de divisão, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Andrade ressaltou a experiência do elenco para chegar à Série A. “Temos um elenco com jogadores que já sabem lidar com esse momento, por isso, uma decisão de cada vez para alcançarmos o primeiro objetivo que é o acesso”, finalizou Jorge Andrade.

