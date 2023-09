A- A+

COPA DO BRASIL Torcedor são-paulino morreu vítima de disparos de arma de fogo, mostra atestado de óbito Jovem de 32 anos tinha deficiência auditiva e fazia parte da ala inclusiva "Surdos e Mudos tricolores" de uma organizada do Tricolor paulista

O são-paulino morto depois da final da Copa do Brasil no estádio do Morumbi foi vítima de disparo de arma de fogo, segundo o portal G1. A informação, de acordo com o site, está no atestado de óbito da vítima, divulgado pela família nesta terça-feira, 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rafael Garcia, de 32 anos, foi encontrado com um ferimento na cabeça durante confronto entre torcedores do clube e a Polícia Militar no final da tarde do domingo. Testemunhas afirmam que, durante a confusão, os polícias começaram a agredir os torcedores e não deixaram prestar socorro ao Rafael.

Rafael tinha deficiência auditiva e fazia parte da ala inclusiva "Surdos e Mudos tricolores" da torcida organizada Independente Tricolor. Ele foi enterrado nesta terça (26).

O caso foi registrado como promover tumulto e homicídio na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva – DRADE e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Durante o velório na manhã desta terça-feira, segundo o G1, amigos e membros da Torcida Independente, do São Paulo, exibiram faixas pedindo investigação rigorosa do crime. A mãe de Rafael, Vilma Custódio dos Santos, afirmou que é preciso investigar quem foi o autor do disparo.

A versão da polícia

Em nota, a SSP disse que a Polícia Militar estabeleceu efetivo para garantir a segurança de torcedores, frequentadores e moradores da região do Morumbi, durante o jogo da final no último domingo (24), com apoio de batalhão e cavalaria.



Segundo a pasta, houve um tumulto provocado por torcedores que queriam invadir uma área restrita. E, como foram impedidos de passar pelos PMs, os torcedores começaram a jogar garrafas na direção dos policiais, além de pedras e fogos de artifício.

Oito policiais ficaram feridos no confronto. A polícia diz que interveio com técnicas de menor potencial ofensivo, como jatos d'água.

Tiro, cavalaria e espada

Para dispersar os torcedores, a PM acionou agentes da cavalaria, que usaram "espadas" na tentativa de conter um tumulto. Imagens registraram diversos policiais empunhando a arma.



Segundo a Polícia Militar, trata-se de um sabre que não possui corte, "sendo considerado uma arma de menor potencial ofensivo".

Ainda de acordo com a corporação, a utilização de granadas, "munição de impacto controlado”, foi necessária, assim como jato d'água.

Veja também

Seleção Brasileira Convocado por Diniz, Caio Henrique pode ficar vários meses afastado por lesão no joelho