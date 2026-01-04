A- A+

Futebol Júnior São Paulo abre defesa do título e Santos busca retomada em domingo de Copa SP Além dos paulistas, o domingo também reserva atenção ao Internacional, que soma cinco títulos da Copinha e enfrenta a Portuguesa Santista às 15h

A Copa São Paulo de Futebol Júnior movimenta o domingo (4) com 28 confrontos pela rodada de abertura da primeira fase, e dois gigantes paulistas roubam a cena logo no início do dia: São Paulo, atual campeão e segundo maior vencedor da história do torneio, e Santos, tricampeão e tradicional celeiro de talentos, que tenta encerrar um longo jejum na competição.

Defendendo o título conquistado na última edição, o São Paulo entra em campo às 11h para enfrentar o CS Maruinense, no estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com cinco títulos da Copinha (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025), o Tricolor inicia a caminhada pressionado pelo histórico recente e pelo peso de manter o protagonismo em uma competição que costuma revelar jogadores para o elenco profissional.

Outro destaque do domingo é o Santos, que estreia às 19h30 diante do Real Brasília. Tricampeão do torneio (1984, 2013 e 2014), o clube da Vila Belmiro carrega uma das trajetórias mais simbólicas da Copinha, marcada pela formação de atletas que fizeram história no futebol brasileiro e mundial. Apesar disso, o time santista não conquista o título desde 2014 e busca recolocar sua base entre as protagonistas.

Além dos paulistas, o domingo também reserva atenção ao Internacional, que soma cinco títulos da Copinha e enfrenta a Portuguesa Santista às 15h. O clube gaúcho divide o posto de segundo maior campeão com São Paulo e Fluminense e é presença constante nas fases decisivas da competição.

A rodada ainda contará com a presença de outros campeões do torneio. O Atlético-MG, tricampeão, fecha o domingo à noite diante do União. O Figueirense, campeão em 2008, enfrenta o Red Bull Bragantino, enquanto clubes como Nacional-SP, Santo André e Portuguesa também entram em campo trazendo tradição e histórico relevante na Copinha.

Confira os jogos deste domingo:

08h45

Real Soccer x Independente - YouTube Paulistão

Taubaté x Estrela de Março - YouTube Paulistão

11h

São Paulo x CS Maruinense - Record TV | Xsports

Botafogo-RJ x Águia de Marabá - Record TV | Xsports

Ibrachina x Ferroviário - YouTube Paulistão

12h45

Nacional-SP x CSE - YouTube Paulistão

13h

Cosmopolitano x São Luís - YouTube Paulistão

Comercial Tietê x Canaã - YouTube Paulistão

Paulínia FU x Operário-PR - YouTube Paulistão

Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM - YouTube Paulistão

Fortaleza x AD Centro Olímpico - Xsports

Itaquaquecetua AC x Juventude Samas - YouTube Paulistão

Referência x Ivinhema - YouTube Paulistão

13h15

Bangu x Santo André - YouTube Paulistão

14h

Ferroviária x Quixada - YouTube Paulistão

15h

Internacional x Portuguesa Santista - Xsports

15h15

Figueirense x Red Bull Bragantino - YouTube Paulistão

Criciúma x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão

Vila Nova x Portuguesa - YouTube Paulistão

Juventude x São José - YouTube Paulistão

União Mogi x Confiança-PB - YouTube Paulistão

Náutico x Novorizontino - YouTube Paulistão | YouTube Ulisses TV

Real Sport x Ituano - YouTube Paulistão

16h15

Cuiabá x América-RJ - YouTube Paulistão

17h15

Grêmio São-Carlense x União Cacoalense - YouTube Paulistão

19h15

Audax x QFC - YouTube Paulistão

19h30

Santos x Real Brasília - YouTube CazéTV

21h30

Atlético-MG x União - YouTube CazéTV





