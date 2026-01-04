São Paulo abre defesa do título e Santos busca retomada em domingo de Copa SP
Além dos paulistas, o domingo também reserva atenção ao Internacional, que soma cinco títulos da Copinha e enfrenta a Portuguesa Santista às 15h
A Copa São Paulo de Futebol Júnior movimenta o domingo (4) com 28 confrontos pela rodada de abertura da primeira fase, e dois gigantes paulistas roubam a cena logo no início do dia: São Paulo, atual campeão e segundo maior vencedor da história do torneio, e Santos, tricampeão e tradicional celeiro de talentos, que tenta encerrar um longo jejum na competição.
Defendendo o título conquistado na última edição, o São Paulo entra em campo às 11h para enfrentar o CS Maruinense, no estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com cinco títulos da Copinha (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025), o Tricolor inicia a caminhada pressionado pelo histórico recente e pelo peso de manter o protagonismo em uma competição que costuma revelar jogadores para o elenco profissional.
Outro destaque do domingo é o Santos, que estreia às 19h30 diante do Real Brasília. Tricampeão do torneio (1984, 2013 e 2014), o clube da Vila Belmiro carrega uma das trajetórias mais simbólicas da Copinha, marcada pela formação de atletas que fizeram história no futebol brasileiro e mundial. Apesar disso, o time santista não conquista o título desde 2014 e busca recolocar sua base entre as protagonistas.
Leia também
• Fabinho Soldado assume como executivo de futebol do Internacional após saída do Corinthians
• Sport anuncia Adriano Titton como novo preparador físico de futebol
• Arias prioriza ao Fluminense em caso de volta ao futebol brasileiro: 'Clube que tenho carinho'
Além dos paulistas, o domingo também reserva atenção ao Internacional, que soma cinco títulos da Copinha e enfrenta a Portuguesa Santista às 15h. O clube gaúcho divide o posto de segundo maior campeão com São Paulo e Fluminense e é presença constante nas fases decisivas da competição.
A rodada ainda contará com a presença de outros campeões do torneio. O Atlético-MG, tricampeão, fecha o domingo à noite diante do União. O Figueirense, campeão em 2008, enfrenta o Red Bull Bragantino, enquanto clubes como Nacional-SP, Santo André e Portuguesa também entram em campo trazendo tradição e histórico relevante na Copinha.
Confira os jogos deste domingo:
08h45
Real Soccer x Independente - YouTube Paulistão
Taubaté x Estrela de Março - YouTube Paulistão
11h
São Paulo x CS Maruinense - Record TV | Xsports
Botafogo-RJ x Águia de Marabá - Record TV | Xsports
Ibrachina x Ferroviário - YouTube Paulistão
12h45
Nacional-SP x CSE - YouTube Paulistão
13h
Cosmopolitano x São Luís - YouTube Paulistão
Comercial Tietê x Canaã - YouTube Paulistão
Paulínia FU x Operário-PR - YouTube Paulistão
Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM - YouTube Paulistão
Fortaleza x AD Centro Olímpico - Xsports
Itaquaquecetua AC x Juventude Samas - YouTube Paulistão
Referência x Ivinhema - YouTube Paulistão
13h15
Bangu x Santo André - YouTube Paulistão
14h
Ferroviária x Quixada - YouTube Paulistão
15h
Internacional x Portuguesa Santista - Xsports
15h15
Figueirense x Red Bull Bragantino - YouTube Paulistão
Criciúma x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão
Vila Nova x Portuguesa - YouTube Paulistão
Juventude x São José - YouTube Paulistão
União Mogi x Confiança-PB - YouTube Paulistão
Náutico x Novorizontino - YouTube Paulistão | YouTube Ulisses TV
Real Sport x Ituano - YouTube Paulistão
16h15
Cuiabá x América-RJ - YouTube Paulistão
17h15
Grêmio São-Carlense x União Cacoalense - YouTube Paulistão
19h15
Audax x QFC - YouTube Paulistão
19h30
Santos x Real Brasília - YouTube CazéTV
21h30
Atlético-MG x União - YouTube CazéTV