FUTEBOL

São Paulo admite uso de Mounjaro em atletas, mas nega relação com aumento de lesões

Clube afirma que aplicação foi individualizada, com avaliação médica criteriosa

Arena do São Paulo se chamará MorumBIS pelos 3 anos seguintesArena do São Paulo se chamará MorumBIS pelos 3 anos seguintes - Foto: X / Reprodução

O São Paulo se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o uso do medicamento Mounjaro no elenco profissional. O Globo apurou que apenas dois atletas receberam a medicação, de forma pontual e após avaliação clínica.

O clube nega qualquer vínculo entre o tratamento e o elevado número de lesões na temporada e classifica essa associação como infundada.A diretoria classificou como “desonesta” a tentativa de associar o remédio ao problema físico enfrentado pelo time.

Segundo o time, o Mounjaro — utilizado no tratamento de diabetes e, em alguns casos, para controle de peso — foi administrado de forma individualizada, após avaliações clínicas detalhadas, e jamais de maneira “generalizada, contínua ou indiscriminada”.

O clube destacou que a conduta médica seguiu todos os protocolos previstos pela legislação brasileira.

O São Paulo também ressaltou que o medicamento é autorizado pela Anvisa e fabricado pela Eli Lilly, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, não havendo qualquer irregularidade em seu uso quando prescrito e acompanhado por profissionais habilitados.

O time afirmou que “preza pela saúde de seus atletas em todas as categorias” e busca “excelência profissional em todos os departamentos de saúde”. Além disso, diz que qualquer procedimento realizado por médicos, consultores ou prestadores segue normas éticas e regulamentações vigentes.

