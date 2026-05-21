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FUTEBOL São Paulo anuncia rescisão contratual com zagueiro Dória Defensor de 31 anos solicitou seu desligamento do clube após ele e sua família receberem ameaças de torcedores

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, a rescisão de contrato com o zagueiro Dória, de 31 anos. O defensor solicitou à diretoria do time paulista o fim de seu vínculo após ele e seus familiares terem recebido ameaças de torcedores nas redes sociais depois das falhas na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, e também no empate com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

Em nota oficial, o São Paulo informou que o defensor procurou a diretoria na rearesentação do elenco, na última quarta-feira, e solicitou o seu desligamento. Os representantes do tricolor paulista avaliaram alternativas para que o jogador mudasse de ideia, o que não aconteceu. Com isso, Dória abriu mão de todos os valores relativos ao seu contrato.

Desta forma, chegou ao fim a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. Na primeira, em 2015, ele disputou 18 partidas e marcou dois gols. Na atual, entrou em campo 11 vezes e anotou um gol, justamente na derrota para o Fluminense.

Anunciado no início desta temporada, o zagueiro tinha contrato até dezembro de 2027. Nas últimas semanas, o São Paulo tem enfrentado problemas defensivos por causa do afastamento de Arboleda, por indisciplina, e da lesão de Rafael Toloi.

Veja a nota oficial do São Paulo:

"O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais.

Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva.

Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato.

O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento."

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