São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores
Tricolor vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU, que duelam na quinta-feira (21)
O São Paulo avançou para as quartas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira (19) ao derrotar o colombiano Atlético Nacional por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo normal, no MorumBis.
O gol do São Paulo foi marcado por André Silva, que abriu o placar logo aos três minutos. Já Alfredo Morales deixou tudo igual no segundo tempo, em cobrança de pênalti, aos 25 minutos.
Logo após o gol da igualdade, o colombiano Edwin Cardona, do Atlético Nacional, foi expulso aos 70 por receber o segundo cartão amarelo.
Nas penalidades, Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz e Cédric Soares cobraram com sucesso para o Tricolor Paulista. Rafael, por sua vez, defendeu o chute de Matheus Uribe, enquanto Marino Hinstroza acertou a trave.
Campeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU, que duelam na quinta-feira (21), após a vitória do time carioca por 1 a 0 no Rio de Janeiro.