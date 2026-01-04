A- A+

Copa São Paulo São Paulo bate Maruinense-SE na estreia na Copinha com gol olímpico Com o resultado, o São Paulo larga na Copinha 2026 na liderança do Grupo 19, com três pontos

O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior deu seu pontapé inicial na edição 2026 da competição de base com estilo. Na manhã deste domingo (04), jogando no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o São Paulo encarou o Maruinense-SE, pela primeira rodada, e conseguiu superar o adversário por 2 a 0.

Com o resultado, o São Paulo larga na Copinha 2026 na liderança do Grupo 19, com três pontos, seguidos por Real Soccer e Independente-AP, que empataram também neste domingo, por 0 a 0, e Maruinense, ainda sem pontuar.

O duelo em Sorocaba começou com domínio do São Paulo, que após parar em defesa de Luan em chute de Paulinho, aos 10 minutos, e uma bola na trave em cobrança de falta de Igor Felisberto, aos 21, conseguiu abrir o marcador aos 33 minutos, quando Tetê cobrou escanteio com veneno e anotou um golaço olímpico, levando o time paulista em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Maruinense até esboçou uma reação e levou perigo em contra-ataques, mas o domínio da partida seguiu nas mãos do São Paulo, que apesar de ver o time adversário se fechar na marcação, conseguiu fazer mais um aos 39, quando Pedro Ferreira cobrou escanteio e Paulinho, de cabeça, fechou o marcador em 2 a 0.

A manhã agitada de Copinha ainda reservou mais emoções aos amantes do futebol. O principal destaque ficou para o Ibrachina, que superou o Ferroviário-CE por 5 a 0 e igualou a maior goleada da atual edição por enquanto, além do Botafogo, que bateu o Águia-PA, por 1 a 0.

Confira todos os resultados deste domingo (04) até o momento:

Taubaté 2 x 0 Estrela de Março-BA

Real Soccer 0 x 0 Independente-AP

São Paulo 2 x 0 Maruinense-SE

Botafogo 1 x 0 Águia-PA

Ibrachina 5 x 0 Ferroviário-CE

