Esportes São Paulo busca regularidade: análise do empate com o Sport e o futuro de Zubeldía Calleri isola pênalti e SPFC fica com empate contra Sport na primeira rodada do Brasileirão

O fim do primeiro trimestre de 2025 marca mudanças dramáticas no comando de grandes times. Derrotada em 25 de março pela Argentina com uma goleada de 4 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleçào brasileira deixa de ser comandada por Dorival Jr., que chegou em janeiro de 2024 gerando muita expectativa, mas que em 16 partidas, conseguiu apenas 7 vitórias e 7 empates, além de 2 derrotas; um aproveitamento de 58,3%.

Outro que se despediu da cadeira foi Mano Menezes, demitido do Fluminense logo na estreia do Brasileirão após a derrota contra o Fortaleza por 2 a 0. O técnico gaúcho foi contratado em julho de 2024 e sob seu comando o time disputou 46 jogos, conquistando 21 vitórias, 13 empates e sofrendo 17 derrotas.

Dirigentes têm acelerado o ritmo de decisões e a pressão por resultados, o que levanta dúvidas sobre o futuro Luis Zubeldía na frente do São Paulo FC após o frustrante empate contra o Sport Recife no dia 29 de março. Encerrada a partida após os acréscimos, a torcida vaiou o Tricolor no Mané Garrincha, mas a diretoria confirmou que Luis Zubeldía seguirá como técnico do São Paulo.

“Nós temos total confiança no trabalho do Zubeldía. A nossa expectativa é que o Zubeldía esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito, e acreditamos que o Zubeldía continue conosco”, afirmou Carlos Belmonte.

A questão é se tal suporte demonstrado ainda em fevereiro se mantém caso o SPFC não demonstre melhores resultados contra os adversários no Brasileirão neste mês de abril: contra o Atlético-MG no dia 6, Cruzeiro no dia 13, Botafogo em 17, Santos no dia 20 e Ceará em 26 de abril. Os torcedores que acompanham cada jogo e têm seus palpites podem transformar essa paixão em apostas emocionantes na Stake.com.

SPFC vs Sport: resumo da partida

A partida do Campeonato Brasileiro de 2025 que rendeu um empate do Sport contra o São Paulo, realizada no Morumbis, começou às 18h30 e teve um público de 37.856 torcedores.

O primeiro tempo da partida foi marcado por um ritmo lento, com o São Paulo buscando o ataque e o Sport se defendendo. Aos 2 minutos, Luciano sofreu pênalti, mas Calleri chutou para fora. Aos 32 minutos, o goleiro do Sport, Caique França, fez uma grande defesa em um chute de Sabino. Aos 38 minutos, Rafael, goleiro do São Paulo, fez uma bela defesa em um chute de Hereda.

O segundo tempo foi mais movimentado, com os dois times buscando o gol. Aos 9 minutos, Luiz Gustavo acertou a trave do Sport. Aos 12 minutos, Lenny Lobato perdeu uma grande chance para o Sport. Aos 19 minutos, Calleri marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por falta do atacante. Aos 43 minutos, Caique França fez outra grande defesa em um chute de Igor Vinícius. Cada uma dessas jogadas foi uma oportunidade para fãs de bet sports, com odds variadas para cada lance.

Aos 49 minutos, o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús, caiu no gramado e precisou ser retirado de campo de ambulância. O jogador sofreu uma pancada no rosto e foi substituído por Lucas Cunha. Aos 53 minutos, o São Paulo também fez uma substituição, com Ryan Francisco entrando no lugar de Alisson.

O árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima, deu 5 minutos de acréscimo. Aos 57 minutos, Lucas Ferreira chutou da intermediária, mas Caique França defendeu. Aos 58 minutos, o árbitro apitou o fim da partida.

Com o empate, São Paulo e Sport somaram um ponto cada na tabela do Campeonato Brasileiro. Com seis jogos do Brasileirão ainda em abril, sobram chances para os jogadores de online sports betting. Na próxima rodada, o São Paulo visita o Atlético-MG, enquanto o Sport recebe o Palmeiras.

O posicionamento de Zubeldía

O treinador argentino que não conquistou nenhum título até o momento e está perto de completar um ano no cargo, destacou a ausência de jogadores importantes, como Óscar, que o forçou a mudar a estratégia inicial da partida.

"Tínhamos um plano com o Óscar, mas ele não conseguiu se recuperar. Tivemos que reorganizar o time, buscando primeiro o equilíbrio e depois alternativas ofensivas", explicou Zubeldía. O técnico também mencionou o pênalti perdido por Calleri no início do jogo, que, segundo ele, teve um impacto emocional na equipe.

Zubeldía elogiou a atuação do São Paulo no segundo tempo, quando o time se mostrou mais vertical e criou mais chances de gol. "Gostei mais do segundo tempo. Tivemos mais amplitude e cruzamentos, mas infelizmente não conseguimos marcar", lamentou.

O treinador também abordou a aposta nos jovens jogadores da base, que receberam oportunidades na partida. "Estamos em um processo de evolução. Temos um elenco curto e precisamos dar espaço para os jovens. Eles precisam estar preparados para nos dar soluções", afirmou Zubeldía.

Sobre a pressão da torcida, que vaiou o time em alguns momentos, o técnico pediu paciência e apoio. "Entendo a frustração da torcida, mas precisamos do apoio deles. Estamos em um processo de construção e precisamos de tempo para evoluir", declarou.

Zubeldía também comentou sobre a preparação do time para a estreia na Copa Libertadores, contra o Talleres. "São competições diferentes. A Libertadores tem uma intensidade maior. Mas minha preocupação agora era não ter vencido o jogo do Brasileirão", finalizou.

O que disse a torcida

A frustração da torcida tricolor ecoou pelas arquibancadas e se espalhou pelas redes sociais. O empate sem gols contra o Sport foi o estopim para uma onda de críticas direcionadas ao desempenho do time, às decisões do técnico Luis Zubeldía e a alguns jogadores em específico.

O futebol apresentado pelo São Paulo foi considerado apático e sem criatividade, especialmente no setor ofensivo. A perda de um pênalti no início da partida, que poderia ter mudado o rumo do jogo, aumentou a frustração da torcida.

A impaciência com o técnico Luis Zubeldía ficou evidente nas vaias e nos comentários nas redes sociais. A demora em promover mudanças no time e a insistência em algumas escalações foram questionadas, assim como a falta de aproveitamento dos jogadores da base.

Jogadores como Calleri e Luciano foram alvos de críticas contundentes, com a torcida cobrando mais empenho e qualidade técnica. A falta de efetividade no ataque e as decisões questionáveis em campo geraram revolta entre os torcedores.

A cobrança por resultados imediatos também foi um ponto central nas manifestações da torcida. A expectativa de um bom desempenho no Brasileirão e na Copa Libertadores aumenta a pressão sobre o time, que precisa apresentar um futebol mais consistente para reconquistar a confiança dos torcedores.

Questionado sobre a manifestação favorável à volta de Dorival Júnior como técnico do SPFC, após sua demissão da seleção brasileira, o argentino contemporiza. “Estamos falando de um técnico que saiu da seleção brasileira e é querido aqui. É normal as emoções que podem aparecer por parte do torcedor. É fazer o melhor possível. Trabalhar essa situação não é fácil ou difícil, estou trabalhando para o São Paulo. O sentimento do torcedor por Dorival é normal, ganharam a Copa do Brasil, é lógico que se fale dele”, reconheceu Zubeldía.

Além das críticas, a torcida são-paulina demonstrou preocupação com o futuro do time. A expectativa é que o São Paulo apresente um futebol mais consistente e eficiente nas próximas partidas para reconquistar a confiança da torcida, especialmente na disputa da Copa Libertadores.

Ao fim da entrevista, Zubeldía reconhece a importância da torcida e alimenta a esperança de resultados diferentes. “Hoje quantos vieram aqui? (37 mil). Se não pudemos dar uma vitória, acontece que podemos sair desaprovados, eu e os jogadores, é normal. Mas sempre vamos necessitar deles, precisamos sempre do apoio deles, temos muitos jovens, vamos pouco a pouco indo melhor. Não alcançamos hoje, mas vamos melhorar”, afirmou o treinador.

O investimento na base

O motivo da pressão da torcida por jogadores da base se deve a dois fatores: o desempenho da equipe em campo, inconstante no início de temporada, e a qualidade do elenco são-paulino atual.

As categorias de base são tema dos principais questionamentos direcionados ao treinador, principalmente depois que o time se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No último duelo com o Bragantino, em 8 de fevereiro, Matheus Alves iniciou a partida como titular no meio-campo e, apesar de boa atuação, foi substituído aos 17 minutos para a entrada de Luciano. Ryan Francisco, destaque na Copinha, não foi utilizado pelo treinador na rodada.

Além de Alves e Ryan Francisco, outros três nomes se destacaram na última Copa São Paulo e estão nos planos do futebol profissional. Lucas Ferreira, Hugo e Negrucci, mas que ainda não ganharam tantos minutos no elenco profissional - no caso de Hugo, o volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por cirurgia.

"Renovar com um menino de Cotia é sempre uma alegria, porque é a demonstração de um projeto que está dando certo. Muitos meninos vieram da base e tiveram sucesso no profissional. Não tenho dúvidas de que o Alves nos dará muitas alegrias. É um jogador muito comprometido e com certeza nessa temporada já vamos colher os frutos da qualidade dele. É uma renovação muito importante”, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

O meia disputou duas partidas pelo time principal antes da partida contra o Sport: estreou no dia 20 de janeiro, quando entrou no decorrer do duelo com o Botafogo (SP) pela rodada de abertura do Paulistão de 2025. Depois, foi titular no confronto com o Red Bull Bragantino, também pelo estadual.

“Renovamos o contrato do Matheus Alves, essa joia de Cotia. É um menino que chegou muito novo aqui, trabalhou forte e conquistou campeonatos importantes na base. Agora está integrado ao elenco principal do São Paulo, no CT da Barra Funda. Estamos felizes, porque a base é uma ação estratégica do São Paulo. O Matheus é um jogador diferenciado e que certamente nos trará muitas alegrias”, disse o presidente Julio Casares.

“Trabalhei para chegar neste momento, que é a renovação neste clube maravilhoso, onde fui criado desde pequeno. Então, é a maior felicidade da minha vida estar aqui. Tenho muitos sonhos para realizar ainda, e que eu possa realizar alguns nesta temporada”, celebrou o jogador, que completou.

Após a conquista da Copinha deste ano, Alves foi integrado ao elenco principal. No período no CFA, o jogador conquistou a Dallas Cup Sub-19 (2024), a Copa do Brasil Sub-20 (2024) e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2025).

“Agradeço pela confiança de todos. Vou dar a minha vida do início ao fim, porque essa confiança é muito importante. Levarei isso para dentro de campo. E que eu possa fazer ótimos jogos para dar alegria ao clube”, acrescentou Alves.

Revelado em Cotia, o meio-campista chegou ao Tricolor em 2016 e iniciou a sua trajetória nas categorias de base do clube com apenas 11 anos de idade.

Próximos dias

Os próximos jogos do São Paulo carregam uma expectativa intensa, moldada pelas recentes declarações de Luis Zubeldía e pela crescente pressão da torcida. O técnico argentino, após o empate contra o Sport, enfatizou a necessidade de equilibrar o time, mas sem negligenciar a utilização dos jovens talentos da base.

A expectativa é que Zubeldía promova mudanças na escalação, dando mais oportunidades aos jogadores que se destacaram na Copinha e cobrando um melhor desempenho dos atletas mais experientes.

A torcida são-paulina, ansiosa por ver o time render em campo, espera que Zubeldía demonstre ousadia e confiança nos jovens da base, especialmente em Ryan Francisco, que mostrou faro de gol na Copinha. Além disso, há uma expectativa de que o técnico sente no banco aqueles jogadores que não corresponderam às expectativas no último jogo, buscando uma formação mais competitiva e eficiente.

Zubeldía precisará encontrar um equilíbrio entre a experiência e a juventude para levar o São Paulo aos seus objetivos na temporada.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

