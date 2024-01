São Paulo comunica saída de Dorival Júnior, que vai assumir a Seleção Brasileira

A- A+

O São Paulo comunicou de forma oficial neste domingo (7) a saída do técnico Dorival Júnior, que vai assumir o comando da Seleção Brasileira. O Tricolor Paulista emitiu uma nota informado que o treinador, campeão da Copa do Brasil com a equipe em 2023, solicitou o desligamento.

"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira", inicia a nota o São Paulo.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.



“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024

Na nota, o São Paulo divulgou uma fala de Dorival agradecendo o trabalho na equipe e expressando "um sonho pessoal" para assumir a Canarinha.

Dorival Júnior aceitou o convite de Ednaldo Rodrigues para assumir a Seleção Brasileira após a demissão de Fernando Diniz, que aconteceu no retorno do presidente ao comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar do anúncio do São Paulo, a CBF ainda não oficializou a chegada de Dorival. Isso deve acontecer até a quarta-feira (10) desta semana.

Veja também

FA CUP Liverpool elimina Arsenal da FA Cup e agrava crise do rival