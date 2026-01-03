Sáb, 03 de Janeiro

FUTEBOL

São Paulo contrata goleiro paraguaio Carlos Coronel para fazer "sombra" a Rafael

Jogador assinou contrato até o fim de 2028, existindo a possibilidade de prorrogar por mais um ano

São Paulo anuncia a contratação do goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls, dos Estados UnidosSão Paulo anuncia a contratação do goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls, dos Estados Unidos - Foto: Reprodução / X

O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do goleiro Carlos Coronel, da seleção do Paraguai e que vinha atuando pelo New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

O jogador de 29 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, caso cumpra as metas estabelecidas.

O goleiro chega a custo zero ao São Paulo, já que seu contrato com o clube americano se encerrou no fim do ano passado. Ele terá a concorrência de Rafael, atualmente titular absoluto da meta tricolor, e do garoto Young.

"Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida que nunca abandona o time e é apaixonada pelo clube. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos. Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais.", afirmou o goleiro ao site oficial do São Paulo.

Nascido no Brasil, em Corumbá (MS), Coronel foi revelado pelo Red Bull Brasil e construiu a carreira no exterior, com passagens por Liefering e RB Salzburg, na Áustria, além do Philadelphia Union, também dos Estados Unidos.

Desde 2023, Coronel defende a seleção paraguaia e busca integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo - encerrou as Eliminatórias na reserva de Orlando Gill, do San Lorenzo.

"Buscávamos um goleiro que, ainda jovem para os padrões da posição, tivesse experiência e capacidade técnica para defender nossa meta toda vez que for chamado. E entendemos que o Carlos tem esse perfil e vai nos ajudar muito", explicou o presidente Julio Casares.

Coronel, que chegou a ser dispensado da base de Cotia quando tinha 15 anos, é o segundo reforço para o técnico Hernán Crespo na temporada que se inicia.

O clube do Morumbis havia contratado o volante Danielzinho, de 31 anos, titular do Mirassol na excelente campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 11, diante do próprio Mirassol.

