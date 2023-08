A- A+

Copa do Brasil São Paulo e Corinthians decidem vaga na final da Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir O Timão joga com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida

Um dos finalistas da Copa do Brasil será definido no duelo entre Corinthians x São Palo nesta quarta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbi.

Dentro de casa, o Corinthians venceu a primeira partida por 2 a 1. Com isso, o Timão joga com a vantagem do empate. O São Paulo precisa ganhar por um gol de diferença para leva a disputa às penalidades e dois gols para passar direto.

O São Paulo está em busca do seu primeiro título de Copa do Brasil na história. Essa pode ser apenas a segunda final disputada pelo Tricolor, uma vez que a única até hoje foi em 2000- quando perdeu para o Cruzeiro.

Lucas Moura e James Rodríguez, as últimas contratações, foram inscritos e vão poder jogar o duelo decisivo.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá o elenco completo à disposição para o clássico. Rojas, recuperado de lesão, deve ser opção para o banco de reservas.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Onde assistir: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

