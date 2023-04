A- A+

Copa do Brasil São Paulo, Cruzeiro, Furacão; confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta terça (25) Favoritos antes da primeira partida terão missão de reverter resultados adversos; Fluminense tem boa vantagem

Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (25), com quatro partidas. Cruzeiro x Náutico, Paysandu x Fluminense, Athletico-PR x CRB e Ituano x São Paulo. Confira onde assistir aos confrontos:

Cruzeiro (0) x (1) Náutico (19h)

O Náutico surpreendeu e venceu a primeira partida por 1 x 0, no estádio dos Aflitos. Para se classificar no Independência, o Timbu precisa segurar o empate. Caso o Cruzeiro vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Onde assistir Cruzeiro x Náutico?

SporTV e Premiere transmitem a partida.

Paysandu (0) x (3) Fluminense (20h)

Dono de um dos melhores desempenhos do país, o Fluminense não teve dificuldade para se impor diante do Paysandu no jogo de ida e saiu vencedor pelo placar de 3 x 0. O Papão tem a dura missão de reverter o placar dentro de casa, no Mangueirão.

Onde assistir Paysandu x Fluminense?

O Prime Video transmite a partida.

Athletico-PR (0) x (1) CRB (21h30)

O CRB fez valer o mando de campo no jogo de ida e derrotou o favorito Athletico-PR, por 1 a 0. O Furacão conta com o apoio da torcida para superar os alagoanos, na Arena da Baixada.

Onde assistir Athletico-PR x CRB?

O Prime Video transmite a partida.

Ituano (0) x (0) São Paulo (21h30)

A primeira partida entre os dois times paulistas aconteceu num momento de crise do São Paulo e terminou empatada sem gols. Na última semana, o Tricolor Paulista demitiu o técnico Rogério Ceni e o substituto, Dorival Júnior, estreou com vitória no Brasileirão. Uma vitória simples basta para ambas equipes.

Onde assistir Ituano x São Paulo?

SporTV e Premiere transmitem a partida.



