São Paulo define a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino

O São Paulo anunciou na manhã desta terça-feira, a saída do meia Rodriguinho. O destino do jogador vai ser o Red Bull Bragantino, que acertou a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por US$ 3 milhões de dólares, algo em torno de R$ 15,8 milhões.



Para contar com o futebol do jovem jogador, a equipe de Bragança paulista desembolsou US$ 2,5 milhões à vista. O restante do valor será quitado em janeiro de 2027.



Nesta transação, o time do Morumbi ainda permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, cujo contrato com o clube era válido até 31 de dezembro de 2026.

Na negociação, além do montante, o São Paulo poderá receber ainda bônus condicionados ao desempenho esportivo do atleta e do Red Bull Bragantino. Por meio de nota, a diretoria do Bragantino oficializou a sua nova aquisição para esta temporada.

"O Red Bull Bragantino acertou com mais um reforço para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (26), o Massa Bruta assinou com o meia Rodriguinho, que chega do São Paulo com contrato definitivo até 2030", diz texto da postagem.



"É um clube que acompanho muito, sempre vi com bons olhos. Acho que é um lugar muito bom para o desenvolvimento de um atleta. Venho para contribuir com meus companheiros. Minha expectativa é muito boa. Estou muito feliz de estar aqui. Não vejo a hora de entrar em campo e pode ajudar", disse Rodriguinho em entrevista ao site do clube.



Revelado em Cotia, Rodriguinho foi promovido ao elenco principal em 2022. Neste período entre os profissionais, ele disputou 53 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

